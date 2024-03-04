Ексгравець НБА та актор отримав 90 років в'язниці за сексуальні «подвиги»

Колишнього баскетболіста НБА та актора 39-річного Рашида Берда засуджено в США до тюремного ув'язнення терміном від 90 років до довічного за серію сексуальних нападів, повідомляє deadline.com. Раніше стало відомо, що ексфутболіст та головний тренер збірної Китаю проведе залишок свого життя у в'язниці.

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За інформацією поліцейського управління Лос-Анджелеса, розслідування щодо Берда почалося в 2019 році, коли одна з жертв заявила, що зазнала сексуального насильства з його боку.

«Під час розслідування детективи дізналися, що 2010 року Берда було засуджено за сексуальне насильство щодо іншої жертви. Детективи також з'ясували, що його заарештували за сексуальне насильство над молодою жінкою у штаті Вашингтон у 2005 році», — йдеться у заяві поліції Лос-Анджелеса.

Як з'ясувалося в ході розслідування, спочатку Берд зачаровував своїх жертв, а потім ставав жорстоким: «Він починав як чарівна людина, граючи на своєму статусі спортсмена та псевдознаменитості, але це швидко переросло у зґвалтування та насильство».

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У 2008 році Рашид Берд знявся в баскетбольній комедії «Півпрофесіонал» з Віллом Ферреллом у головній ролі. Він також знімався у короткометражному документальному фільмі «Принеси свою найкращу гру». У сезоні-2008/2009 баскетболіст зіграв 22 матчі за команду «Лос-Анджелес Д-Фендерс» у Лізі розвитку НБА.

Рашид Берд грав за "Лос-Анджелес Д-Фендерс" у Лізі розвитку НБА

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого ексворотаря збірної Німеччини Йенса Леманна оштрафували за рішенням суду на 420 тисяч євро за підлість і хитрість.

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