На території нафтового терміналу в леніградській області росії, який у січні цього року був атакований БПЛА, знову знайшли безпілотник. Місцеві паблики стверджують, що безпілотник літакового типу, який ніс близько 20 кг вибухової речовини, виявлено на території Петербурзького нафтового терміналу

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SHOT стверджує, що БПЛА з двоциліндровим двигуном виробництва італійської фірми Gilardoni знайшов охоронець, який обходив територію. Стверджується, що у дрона не було одного крила і що його знешкодили на місці.

Також повідомлялося, що 4 БПЛА впали на території нафтобази у Феодосії під час атаки 3 березня. Канал «Кримський вітер» зазначав, що було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа.

В результаті атаки дронів на трасі «Таврида», в районі 89 км, утворилася вирва діаметром 5 на 5 метрів та глибиною близько 4 метрів. Біля нафтобази було пошкоджено 7 будинків та 6 автомобілів. У той же час міноборони росії звітувало про «збиття всіх 38 безпілотників ЗСУ».

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Російський паблік «Кремлевская табакєрка» у свою чергу повідомляв, що внаслідок атаки безпілотників на Крим 3 березня загинуло 8 російських військових, ще 11 було поранено. Стверджувалося, що хоч «усі безпілотники, які атакували Крим, були збиті, до трагедії призвело падіння уламків у Феодосії».

Зокрема, стверджувалося, що уламки збитого дрона впали на пускову установку С-300 — загинули троє окупантів, ЗРК пошкоджено. А під час атаки «на важливий об'єкт» уламки дрону, який «дивом збили з автоматичної зброї», впали на сплячих військових — п'ятеро з них загинули. Звичайно, перевірити ці твердження російських пабліків не є можливим.

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Нагадаємо, що напередодні росЗМІ повідомляли про безпілотник, який пошкодив житловий будинок у санкт-петербурзі. Метою для БПЛА могла метою нафтобаза, розташована за кілометр від місця «прильоту».

Фото з відкритих джерел

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