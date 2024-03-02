Мета — нафтобаза: у санкт-петербурзі уламки дрону впали на житловий будинок (фото, відео)
У суботу, 2 березня, коли внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Одесі було частково зруйновано багатоквартирний будинок, де загинули люди, приліт був зафіксований у російському санкт-петербурзі. До речі, в січні в Ленінградській області росії призупиняв роботу паливний термінал у порту Усть-Луга — це сталося після атаки українських дронів.
Російські мас-медіа повідомляють, що пролунав вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті, 161 і що як мінімум один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. Точно не зрозуміло, чим було пошкоджено будинок — чи БПЛА, чи його уламками після вибуху. Повідомлялося про пошкоджені балкони та вибиті вікна. Проте місцева влада, не уточнюючи причин, згадує лише про «пригоду».
Так губернатор Олександр Бєглов заявляв, що «на місці події у Червоногвардійському районі працюють МНС та співробітники силових відомств» і що «жертв немає», а «жителів постраждалих квартир евакуйовано».
Тим часом місцеві паблики пишуть, що над містом фіксували проліт двох БПЛА. Уламки одного з них шукають біля Піскарівського проспекту, а другого — у Всеволожському районі Ленінградської області.
Не виключено, що метою БПЛА була нафтобаза «Ручьи», розташована за кілометр від місця «прильоту». «Меш», посилаючись на очевидців, пише, що перші повідомлення про БПЛА в небі з'явилися о 7-й ранку — його помітили у Всеволожському районі. За словами очевидців, дрон летів із боку Ладозького озера у бік селища Углово. Місцеві чули «гучний звук, що нагадує скрегіт».
Нагадаємо, що в середині лютого в результаті атаки БПЛА виникла пожежа на нафтобазі в Курській області росії, а місяцем раніше горіли два НПЗ в Краснодарському краї.
Фото «Меш»140
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