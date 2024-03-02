38.02 / 38.57 41.20 / 41.90
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Мета — нафтобаза: у санкт-петербурзі уламки дрону впали на житловий будинок (фото, відео)

9:47 2 березня 2024
Пошкоджений будинок

У суботу, 2 березня, коли внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Одесі було частково зруйновано багатоквартирний будинок, де загинули люди, приліт був зафіксований у російському санкт-петербурзі. До речі, в січні в Ленінградській області росії призупиняв роботу паливний термінал у порту Усть-Луга — це сталося після атаки українських дронів.

Російські мас-медіа повідомляють, що пролунав вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті, 161 і що як мінімум один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. Точно не зрозуміло, чим було пошкоджено будинок — чи БПЛА, чи його уламками після вибуху. Повідомлялося про пошкоджені балкони та вибиті вікна. Проте місцева влада, не уточнюючи причин, згадує лише про «пригоду».

Фото "Меш"

Так губернатор Олександр Бєглов заявляв, що «на місці події у Червоногвардійському районі працюють МНС та співробітники силових відомств» і що «жертв немає», а «жителів постраждалих квартир евакуйовано».

РЕКЛАМА

Тим часом місцеві паблики пишуть, що над містом фіксували проліт двох БПЛА. Уламки одного з них шукають біля Піскарівського проспекту, а другого — у Всеволожському районі Ленінградської області.

РЕКЛАМА

Не виключено, що метою БПЛА була нафтобаза «Ручьи», розташована за кілометр від місця «прильоту». «Меш», посилаючись на очевидців, пише, що перші повідомлення про БПЛА в небі з'явилися о 7-й ранку — його помітили у Всеволожському районі. За словами очевидців, дрон летів із боку Ладозького озера у бік селища Углово. Місцеві чули «гучний звук, що нагадує скрегіт».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в середині лютого в результаті атаки БПЛА виникла пожежа на нафтобазі в Курській області росії, а місяцем раніше горіли два НПЗ в Краснодарському краї.

Фото «Меш»

140

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

COMINBANK продовжує просвітницьку ініціативу для дітей про історичне коріння України: дарує знайомство з Лесею Українкою до дня її народження

COMINBANK продовжує просвітницьку ініціативу для дітей про історичне коріння України: дарує знайомство з Лесею Українкою до дня її народження

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту