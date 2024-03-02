У суботу, 2 березня, коли внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Одесі було частково зруйновано багатоквартирний будинок, де загинули люди, приліт був зафіксований у російському санкт-петербурзі. До речі, в січні в Ленінградській області росії призупиняв роботу паливний термінал у порту Усть-Луга — це сталося після атаки українських дронів.

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Російські мас-медіа повідомляють, що пролунав вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті, 161 і що як мінімум один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. Точно не зрозуміло, чим було пошкоджено будинок — чи БПЛА, чи його уламками після вибуху. Повідомлялося про пошкоджені балкони та вибиті вікна. Проте місцева влада, не уточнюючи причин, згадує лише про «пригоду».

Фото "Меш"

Так губернатор Олександр Бєглов заявляв, що «на місці події у Червоногвардійському районі працюють МНС та співробітники силових відомств» і що «жертв немає», а «жителів постраждалих квартир евакуйовано».

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Тим часом місцеві паблики пишуть, що над містом фіксували проліт двох БПЛА. Уламки одного з них шукають біля Піскарівського проспекту, а другого — у Всеволожському районі Ленінградської області.

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Не виключено, що метою БПЛА була нафтобаза «Ручьи», розташована за кілометр від місця «прильоту». «Меш», посилаючись на очевидців, пише, що перші повідомлення про БПЛА в небі з'явилися о 7-й ранку — його помітили у Всеволожському районі. За словами очевидців, дрон летів із боку Ладозького озера у бік селища Углово. Місцеві чули «гучний звук, що нагадує скрегіт».

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Нагадаємо, що в середині лютого в результаті атаки БПЛА виникла пожежа на нафтобазі в Курській області росії, а місяцем раніше горіли два НПЗ в Краснодарському краї.

Фото «Меш»

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