Лідер гурту ВВ Олег Скрипка, який раніше назвав Потапа і Дорофєєву «щирими циніками», відзначився скандальними висловлюваннями про роль жінки та фемінізм. В одному з інтерв’ю він зазначив, що західні тенденції негативно впливають на українок, але їх треба правильно виховувати. На його думку, жінка має бути поступливою, піклуватися про чоловіка, створювати домашній затишок, при цьому бути розумною та сексуальною.

Співачку Олю Цибульську, як і багатьох жінок, обурило таке упереджене висловлювання. Артистка підкреслила, що жінка сама обирає, як їй жити і точно не є об’єктом для виховання чоловіком.

«Шановний Олег Юрійович! Звертається до вас Ольга Павлівна з Instagram. Ви говорили, що саме тут водяться оці „неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте“. Так золоте в мене батьки заклали від самого дитинства. Я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилася не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої свідомої людини вирішувати, як вона хоче жити своє життя. Хтось з нас присвячує себе сім'ї і дітям, що дуже складно і дуже шанобливо, і дуже круто. Хтось вирішує будувати кар'єру, хтось хоче працювати в Instagram, а хтось з дівчат просто зараз зі зброєю в руках і мене, і вас захищає на фронті. Ієрархії за гендером в нормальному середовищі в суспільстві не існує. Погане виховання — це не розуміти таких простих і таких важливих речей», — відповіла Цибульська.

Вона пояснила, що фемінізм — це не прояв егоїзму чи зневаги до чоловіків, це — любов до себе та відстоювання своїх прав та кордонів.

«Жінка — не істота для виховання! Фемінізм — це не про зневагу до чоловіків! Це про любов до себе і повагу до усіх, хто розуміє, що жодної ієрархії за статтю бути не може! Ніде!» — підкреслила Оля.

Нагадаємо, раніше у сексистський скандал потрапив народний артист України Іво Бобул. Під інтерв’ю він різко висловився про журналістку та про жінок загалом. Після хвилі критики співак заявив, що його спровокували, а слова вирвали з контексту, він вважає себе жертвою скандалу. До речі, тоді Оля Цибульська стала на бік артиста та пояснила чому.

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