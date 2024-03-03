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Дзідзьо на сцені більше не буде: співак пояснив своє рішення

13:15 3 березня 2024
Дзідзьо

Український співак Михайло Хома вирішив відмовитися від сценічного образу DZIDZIO і принаймні на час війни не буде співати розважальних пісень.

Він пояснив, що справа — у підвищеній відповідальності перед «дітьми, наступним поколінням, державою».

«Коли людині немає чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. А коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба трошки нести її. Це трансформація. Ми ростемо, дякувати Богу, — сказав чоловік в інтерв'ю YouTube-каналу.

При цьому він додав, що без особистістного зростання йому було б «нецікаво жити», та подякував своїм фанам, яким полюбився його задерикуватий образ, в якому багато хто впізнавав себе.

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Відзначимо, що ще перед початком Великої війни співак записав натхненну версію Гімну України, а після російського вторгнення виконав чимало патріотичних пісень, в т. ч. в колаборації з Олександром Пономарьовим та іншими відомими співаками. Також під час концертних турів Дзідзьо зібрав мільйони гривень для підтримки захисників України та ВПО.

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Довідково: образ Дзідзьо з бородою походить з 2008 року. Тоді Хома почав виступати разом з музикантами, а їхні веселі пісні «Вихідний», «Кадилак», «Павук», «Сусіди» та інші стали майже народними хітами.

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Нагадаємо також, що кардинальну зміну сценічного образу не виключає і знаменитий вусань української естради Павло Зібров.

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