По 200 тисяч офіцерам-котрактникам та півмільйона за збитий літак: до Ради внесли новий закон про виплати військовим

В Україні планують виплачувати одноразову виплату військовим, які уклали або продовжили контракт у Силах оборони після початку великої війни на строк не менше трьох років або до закінчення воєнного стану, а також премії за знищену техніку ворога. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Міністерство оборони України і Збройні сили України підтримують цей законопроєкт. Про це ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив у коментарі «Укрінформу».

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Суми одноразових виплат складатимуть:

▪️120 000 грн солдатам,

▪️160 000 грн сержантам та старшинам,

▪️200 000 грн офіцерам.

▪️для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я, але виявив бажання продовжити служити, пропонується — щомісячна виплата 10 000 грн.

Також законопроєкт передбачає премії для військовослужбовців за знищення російської техніки:

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▪️Танк — 200−370 000 грн;

▪️Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 200−370 000 грн;

▪️Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система — 30−100 000 грн;

▪️Інші броньовані автомобілі або вантажівки — 10−30 000 грн;

▪️Зенітно-ракетний комплекс — 200−370 000 грн;

▪️Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 200−370 000 грн;

▪️Засіб контрбатарейної боротьби — 30−150 000 грн;

▪️Засіб радіоелектронної боротьби — 30−150 000 грн;

▪️Беспілотник-розвідник або ударний БПЛА — 30−100 000 грн;

▪️Крилата та балістична ракета — 100 000 грн;

▪️Літак — 500 000 грн;

▪️Військовий вертоліт — 300 000 грн;

▪️Комплекс далекого візуального спостереження — 30 000 грн;

▪️Військовий корабель — 300−500 000 грн;

▪️Засіб радіоелектронної розвідки — 30−100 000 грн.

Як писали «ФАКТИ», раніше мерії кількох міст України ухвалили рішення про муніципальне матеріальне стимулювання мобілізованих — на додачу до належних державних виплат.

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