«Це стане останньою краплею»: дружина Джастіна Тімберлейка Джессіка Біл хвилюється через його турне

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл, які у січні були на межі розлучення, пройшли через багато випробувань у своїх стосунках, пережили численні скандали. Однак, як повідомляється, зараз для них настав переломний момент. Тімберлейк збирається вирушити в турне для просування свого нового альбому. Й дружина хвилюється про те, що може статися, поки подружжя буде в розлуці.

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Джерела повідомляють Us Weekly, що зараз у стосунках Тімберлейка й Біл все добре. Однак все може змінитися, якщо співак ще раз вийде за межі дозволеного. «Вони процвітають як пара», — повідомив інсайдер, додавши, що Джессіка зі зрозумілих причин нервує через те, що турне вплине на їхні стосунки в майбутньому.

«Джессіка трохи хвилюється з приводу туру, — повідомило джерело. - Якщо з Джастіном трапиться ще один інцидент, це стане останньою краплею для Джессіки».

Тим часом Джастін Тімберлейк, як відомо, опинився в епіцентрі скандалу через свої стосунки. Окрім звинувачень у тому, що він погано ставився до колишньої дівчини Брітні Спірс і зраджував їй, його також звинувачували у зраді колишній дівчині Кемерон Діас.

Крім того, Тімберлейк шокував шанувальників, коли був помічений, тримаючись за руки з колишньою партнеркою по фільму Алішею Вейнрайт у Новому Орлеані. Тоді він вже був одружений з Джесікою Біл. Пізніше співак публічно перепросив за свою поведінку. Однак, схоже, що кілька його скандалів вплинули на його шлюб.

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Тільки час покаже, чи зможе родина зберегти свій зв'язок під час туру Тімберлейка. Однак шанувальники подружжя вболівають за те, щоб вони разом пройшли через цей складний період.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у лютому трек Брітні Спірс Selfish 2011 року випередив новий сингл Тімберлейка в хіт-параді.

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