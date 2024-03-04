Став відомий вибір Реброва на матчі за путівку на Євро-2024: кого викликали до збірної України

Міністерство молоді та спорту опублікувало склад делегації збірної України з футболу, яка не зуміла пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, на півфінальний матч плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться у Зениці 21 березня.

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До списку делегації, яка вирушить на тренувальний збір до іспанської Марбельї, за рішенням Сергія Реброва увійшли:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія);

захисники — Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — «Шахтар»), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Віталій Миколенко («Евертон», Англія);

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півзахисники — Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі — «Шахтар»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія);

форварди — Данило Сікан («Шахтар»), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія).

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Також вказані гравці, які перебувають в резервному списку: воротар — Дмитро Різник («Шахтар»); захисник — Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія); півзахисники — Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»); нападники — Назарій Русин («Сандерленд», Англія), Владислав Ванат («Динамо»).

Нагадаємо, що у разі перемоги на полі команди Боснії та Герцеговини збірна України 26 березня в польському Вроцлаві оскаржить путівку до фінального турніру чемпіонату Європи з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія, які зіграють 21 березня у столиці Угорщини Будапешті.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився в Англії.

Фото uaf.ua

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