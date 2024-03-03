Одеса в жалобі: серед загиблих від удару росії по місту виявилася родина військових з 7-місячною донькою

В Одесі продовжують розбирати завали 9-поверхівки, яка постраждала від удару російського дрона пізно ввечері 1 березня. Й стають відомі нові страшні подробиці трагедії.

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Серед загиблих виявилась вся родина військових з 7-місячною донькою, повідомив речник Української добровольчої армії півдня Сергій Братчук.

За його словами, Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку.

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Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.

Маленька донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.

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Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.

Станом на 14.00 неділі, 3 березня, стало відомо, що внаслідок влучання ворожого дрону у багатоповерхівку загинуло 10 людей, з яких троє дітей: 3-річний хлопчик та дівчинка з хлопчиком, яким не виповнилося і року.

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Ще восьмеро містян, серед яких дитина, зазнали травм різного ступеня.

В Одесі триває пошуково-рятувальна операція. Сьогодні місто в жалобі.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі російські терористи обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області. У Дніпрі на місці атаки сталося займання, але рятувальники оперативно приборкали вогонь. У Запорізькій області росіяни протягом доби завдали 221 удар по населених пунктах.

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