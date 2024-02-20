Виправдовував путіна та готував фейки для російських ЗМІ: про підозру повідомлено блогеру з «пулу Медведчука»

СБУ продовжує боротьбу з тими, хто працює на російських окупантів. Сьогодні, 20 лютого, про підозру повідомили київському блогеру, який позиціював себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні.

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За інформацією СБУ та Київської міської прокуратури, блогеру також заборонили користуватися соцмережами.

«Встановлено, що блогер, який називає себе політичним ‎аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), на платформі YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter поширював контент, що виправдовує агресію рф проти України.

Зокрема, він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін та РФ, а президент США, і загалом, у всьому, що відбувається — окупація частини українських територій, численні ракетні обстріли України — винні США. Саме такий наратив — улюблена тема російських пропагандистів», — йдеться у повідомленні прокуратури.

В СБУ зазначили, що дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання. Кремлівські пропагандисти створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

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Крім того, цього блогера запрошували до участі в телеетерах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «звезда», який належить міноборони рф.

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука «112 Україна», «НАШ» та «NewsOne».

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Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

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Правоохоронці не називають прізвище блогера, але за інформацією «Української правди», йдеться про Дмитра Корнійчука.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями СБУ повідомила про підозру українському журналісту, який закликав до знищення нашої країни.

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