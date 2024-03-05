Гаага чекає: видано ордери на арешт двох високопоставлених російських військових

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова — обох підозрюють у скоєнні військових злочинів в Україні — атаках на цивільну інфраструктуру — у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

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Про це йдеться в матеріалах суду.

Так Кобилаш, який у відповідний час був командувачем авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил, та Соколов, який обіймав посаду командувача Чорноморського флоту, несуть індивідуальну кримінальну відповідальність «за віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням».

Палата попереднього провадження II МКС визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари, завдані підлеглими їм силами по українській електроенергетичній інфраструктурі — численних електростанціях і підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами в декількох місцях в Україні.

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«Є розумні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочин проти людяності, який полягає в «інших нелюдських діях, що навмисне заподіюють великі страждання або серйозне ушкодження тіла, психічного або фізичного здоров'я», — констатували в МКС.

Нагадаємо, що для обстрілів окрім об'єктів інфраструктури жертвами потужних ракетних і дронових обстрілів армії рф стали тисячі мирних українців, зокрема й дітей.

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