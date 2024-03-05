«Досить відомий в Україні»: в мережі розсекретили нового чоловіка Аліни Гросу

Співачці та акторці Аліні Гросу, яка нещодавно зізналася, що знову закохана, приписують нове заміжжя. Хоч сама артистка не афішує особисте життя, а лише натякає на зміни у своїх піснях, в мережі припускають, що вона знову вийшла заміж та навіть розсекретили її нового чоловіка.

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Зокрема про це пише блогер BespaLOVmedia. За його словами, інформацією про обранця Аліни поділилася її подруга. Вона навіть надала кілька світлин з весілля.

Проте на них видно лише Гросу у весільній сукні в обіймах чоловіка, обличчя якого не можливо роздивитись, оскільки воно обрізане.

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«Річ у тім, що він досить відомий та медійний в Україні. Вона не хоче цим шлюбом робити його ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є „конкуренція“. Він досить власний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім'ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні», — передає слова подруги BespaLOVmedia.

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Аліна Гросу поки не відреагувала на на чергові чутки про її особисте життя. Проте і сама провокує їх. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому вона у весільній сукні позує в обіймах чоловіка, на руці якого видно обручку. Такими кадрами співачка анонсувала свою нову романтичну пісню «Туман кохання».

Нагадаємо, влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександром Комковим. Проте вже за пів року після пишного весілля в Італії пара розійшлася. Пізніше артистка зустріла нове кохання — російського актора та режисера Романа Полянського. Але невдовзі після початку повномасштабного вторгнення вони розійшлися.

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Фото: instagram.com/alina_grosu

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