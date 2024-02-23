Знову вийшла заміж? Аліна Гросу заінтригувала фото у весільній сукні

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка наприкінці минулого року приїхала в Україну, спровокувала чутки про нове заміжжя. Артистка заінтригувала світлиною у весільній сукні. Аліна позує в обіймах чоловіка, на руці якого видно обручку. Такими кадрами співачка анонсувала свою нову романтичну пісню «Туман кохання». Вона закликала шанувальників поділитися фотографія з тими, хто забрав їхнє серце. Сама й розпочала челендж інтригуючим кадром.

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Прихильники в коментарях припускають, що Аліна знову вийшла заміж. Адже нещодавно вона розповідала, що в її особистому житті відбулися важливі зміни. Аліна зізналася, що знову закохана.

Нагадаємо, влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександром Комковим. Проте вже за пів року після пишного весілля в Італії пара розійшлася. Пізніше артистка зустріла нове кохання — російського актора та режисера Романа Полянського. Але до весілля справа так і не дійшла.

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Нового обранця Аліна Гросу не розкриває.

Фото: instagram.com/alina_grosu

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