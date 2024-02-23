38.17 / 38.71 41.38 / 42.10
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Знову вийшла заміж? Аліна Гросу заінтригувала фото у весільній сукні

14:08 23 лютого 2024
Аліна Гросу

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка наприкінці минулого року приїхала в Україну, спровокувала чутки про нове заміжжя. Артистка заінтригувала світлиною у весільній сукні. Аліна позує в обіймах чоловіка, на руці якого видно обручку. Такими кадрами співачка анонсувала свою нову романтичну пісню «Туман кохання». Вона закликала шанувальників поділитися фотографія з тими, хто забрав їхнє серце. Сама й розпочала челендж інтригуючим кадром.

Прихильники в коментарях припускають, що Аліна знову вийшла заміж. Адже нещодавно вона розповідала, що в її особистому житті відбулися важливі зміни. Аліна зізналася, що знову закохана.

Нагадаємо, влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександром Комковим. Проте вже за пів року після пишного весілля в Італії пара розійшлася. Пізніше артистка зустріла нове кохання — російського актора та режисера Романа Полянського. Але до весілля справа так і не дійшла.

РЕКЛАМА

Нового обранця Аліна Гросу не розкриває.

Фото: instagram.com/alina_grosu

РЕКЛАМА

205

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка

Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

Кохання

Точно чекає удача найближчими днями: кому до кінця тижня пощастить з грошима та коханням

Доходи

В Україні визначили чільну десятку найбагатших нардепів

оборона аеропорту у Гостомелі

В повітрі вже були 18 військово-транспортних літаків ворога, щоб сісти в Гостомелі: як вдалося завадити висадці російських військ біля Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту