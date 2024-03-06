В «Дії» у черговий раз спростили процедуру подання заяви на оформлення субсидії.



«Відтепер українці можуть оформити субсидію на порталі всього за 10 хвилин! І все без черг, купи довідок, заповнення заяв і поїздок до установ. Бо більшість документів підтягнеться з реєстрів», — повідомляють в «Дії».



Нововведення — зменьшення часу, протягом якого оформлюється заявка на порталі. Якщо раніше на цю процедуру йшло 30 хвилин, то наразі це здійснюється втричі швидше за рахунок того, що замість 21 поля користувач заповнює лише 7 полів.



«В Дії» звертають увагу на те, що сервіс доступний й для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що з кінця лютого проводиться бета-тестування нової послуги в «Дії» — отримання доступу до документів про освітній фах.

Фото зі сторінки «Дії»

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