«Орки показали майстер-клас»: Віктор Андрусів — про те, чому саме ЗСУ могли б повчитися у ворога

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів вважає, що Україна мала б звернути увагу на швидке будівництво ворогом фортифікацій, застосування ПВК та мобілізацію засуджених.

«За два роки війни ворог дуже багато вчився. Вчився на своїх помилках і не соромився вчитися у нас. І сьогодні це зовсім інша армія, а ніж ті бомжі які шукали собі нормальне взуття, — пише Віктор Андрусів, який раніше провів паралелі між війною росії проти України та Майданом, на своїй сторінці у соцмережах. — Вони навчились екіпіруватись за нашими стандартами, ввели мультікам, турнікети, трекінгове взуття замість берців тощо. Вони навчились у нас воювати дронами. І багато чого іншого.

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Ми ж у них особливо не вчились нічого. Але, тим не менше, є ряд пунктів, які не завадило б нам перейняти.

1. Фортифікації. Цього треба вчитись в першу чергу. Орки показали майстер-клас з швидкого будівництва фортифікацій. Більше того, ефективне будівництво позицій дозволяє їм швидко закріплятись і просуватися.

2. Приватні військові компанії. Це не орківський винахід, а США. І світ давно переходить на цей формат. ПВК значно вільніші і гнучкіші за кадрові збройні сили. Ми теж потребуємо впровадження цього формату вже сьогодні.

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3. ЗЕКи. Подобається нам це чи ні, але це працює проти нас. І враховуючи, що зараз найбільша проблема — це дефіцит військових, тут є над чим подумати. Можливо ми не маємо повторювати формат орків, мобілізовувати гвалтівників чи вбивць. Але з майже 60 тисяч в'язнів можна цілком назбирати кілька тисяч тих, чий злочин не є аж таким тяжким".

Фото із соцмереж

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