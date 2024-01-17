В окупованому Бердянську лунають вибухи, а в рф невідомі спалили залізницю

Зранку 17 січня у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибухи», — написав Федоров.

За його словами вибухи добре чутно в районі порту та з боку Азовського.

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Також обнадійливі новини повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони. За інформацією розвідників, в рф посилює боротьбу рух опору.

Невідомі противники режиму диктатора путіна вчергове спалили низку стратегічно важливих об’єктів держави-агресора.

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«Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ», — інформують у відомстві.

Зазначається, що події відбулись у районах Саратова, Ярославля, Дзержинська Нижньогородської області.

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В результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини рф був паралізований.

«Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!» — наголосили в українській розвідці.

Зазначимо, що ще до початку повномасштабної агресії окупанти активно використовували залізничні шляхи для перекидування техніки та особового складу при підготовці нападу на територію України.

Згодом залізниця стала чи не єдиним найбільш швидкісним та непомітним для рф шляхом для постачання важкої техніки на необхідні російським загарбникам локації. Втім, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти агресії путінського режиму, регулярно виявляють та наносять окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень рф.

Нагадаємо, наприкінці листопада СБУ провела вдалу операцію на БАМі — в Північномуйському тунелі, яким проходить залізниця між рф та Китаєм.

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