Почали «гратися в хованку»: в окупований Маріуполь завітала «бавовна»

Вранці в суботу, 13 січня, в тимчасово окупований Маріуполь, де активно працюють партизани, завітала «бавовна».

За попередніми даними, було влучання в казарму окупантів біля ММК ім. Ілліча в районі 3-го Депо травмвайно-тролейбусного управління у Кальміуському районі міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Цілком можливо уламками російської ППО», — уточнив він.

На місці подій

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«Проте, одразу після „вообще ничего не произошло“ пожежі, окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя. Типова гра в хованки після бавовни», — пояснив Андрющенко.

Крім того, у Маріупольській міськраді зазначили, що після прильоту по окупантах, над містом почала спостерігатися активність авіації.

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Також радник мера додав, що по Бердянську попередньо від партнерів, прилетіло по місцевому порту, який окупанти використовують як військову базу.

«Деталі згодом», — зазначив Андрющенко.

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Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі час від часу стається «бавовна». Так перед новим роком на території колишнього Холодокомбінату у Кальміському районі, де окупанти необережно сховали БК та технику, пролунав вибух. Тоді на пил перетворились і 10 окупантів.

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