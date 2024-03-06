Колишніх військових та поліцейських можуть зобов'язати стати на облік у ТЦК: про кого йдеться

В Україні триває загальна мобілізація. Народні депутати хочуть зобов'язати чоловіків, яких було звільнено зі служби в поліції або які вийшли на пенсію, ставати на облік до ТЦК, повідомляє «Судово-юридична газета».

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Відомо, що народні депутати пропонують внести певні зміни до підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» нового «мобілізаційного» законопроєкту, а саме — доповнити нормами про те, щоб звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років стали на військовий облік військовозобов'язаних в ТЦК та СП протягом 60 днів після набрання чинності законом.

Зокрема, до цього списку депутатів приєдналися Олександра Устінова, Давид Арахамія та Соломія Бобровська. Вони пропонують, щоб чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років), зокрема після виходу на пенсію, ставали за своїм місцем проживання на військовий облік, якщо їх було звільнено з таких посад та органів:

• Національна поліція;

• особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України

• Державне бюро розслідувань,

• Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту,

• з органів та підрозділів цивільного захисту,

• Державна кримінально-виконавча служба України,

• співробітники Служби судової охорони,

• Державна податкова служба,

• Державна митна служба,

• Бюро економічної безпеки України

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Крім того, Давид Арахамія також пропонує додати до «Прикінцевих положень» законопроєкту додатковий абзац. Його зміст буде відповідати наступному: положення статті 22 та ч. 1 та ч. 2 ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не поширюють свою дію на працівників НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що мають зробити всі без винятку чоловіки після ухвалення нового «мобілізаційного» закону.

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Також повідомлялося про ініціативу відправляти до армії засуджених корупціонерів та людей, які мають судимість за скоєння ДТП.

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