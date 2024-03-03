Чи треба йти до ТЦК, якщо чоловіка викликали телефоном, — відповідь юриста

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, готується до прийняття новий закон з цього приводу. Військовозобов'язаним вручають повістки. Після чого людина має з'явитися до ТЦК та СП для того, щоб уточнити або оновити військово-облікові дані.

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Проте, бувають ситуації, коли громадян викликають до територіального центру телефоном. Як правильно реагувати на такий виклик військовозобов'язаним українцям, розповіли фахівці Асоціації правників України.

За словами юристів, «вручення повістки» телефоном є незаконним. Адже такий спосіб виклику до ТЦК не передбачено чинним законодавством.

Відповідно до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», повістку повинні вручати особисто в руки конкретній людині, яка має розписатися, що отримала документ та згодна з вимогами, які зазначені у документі.

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В разі телефонного дзвінка з ТЦК та СП вас можуть лише попросити з’явитися до відповідного територіального центру для отримання повістки.

Втім, зазначають фахівці, отримання інформації про призов або запрошення до ТЦК за допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

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Відповідно, за ігнорування цих повідомлень не передбачена жодна правова відповідальність. Тож, йти до ТЦК, якщо вас викликали телефоном необов'язково.

Водночас варто нагадати, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян можуть бути обмежені. У цей особливий період найвищого пріоритету набуває обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Зазначимо, що в деяких випадках суди навіть можуть приймати сторону людини, яку в ТЦК вважають явним ухилянтом.

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