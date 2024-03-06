«Стала б перед тобою на коліна, та ноги не ті…»: Пугачова потролила Стаса Михайлова після «наїзду» на артистів, що залишили росію (відео)

Російська співачка Алла Пугачова, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала з країни-агресорки та підтримує Україну, висміяла нещодавню заяву Стаса Михайлова.

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Раніше путініст сказав, що нібито всі артисти, які покинули росію, повинні потім «приповзти на колінах і цілувати ноги», щоб їм вибачили. Однак Пугачова не змогла не відреагувати на це марення і записала кумедне відео, яке опублікувала у себе в Instagram. На ньому жінка ніби пародує низький голос Михайлова та коментує його слова.

«Стас Михайлов, що це з тобою? Це я — безголоса співачка, старенька Алла Пугачова. Та я б „встала перед тобою на коліна“, але ноги вже не ті. Чого ти злякався? Не збираються нормальні люди туди вертатися. Так що давай вперед, заробляй, поки можеш… Та якщо вже й повернуся, то чесно, скажу все, що думаю… Але можу й зараз: „М_дак ти, Стасику!“» — сказала Примадонна.

Поки що прихильник диктатора Стас Михайлов не відповів на слова Пугачової.

Як писали «ФАКТИ», днями колишній чоловік співачки путініст філіп кіркорів публічно захопився Пугачовою, але відразу злякався і «виправився».

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