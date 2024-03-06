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Дав задню: кіркорів публічно захопився Пугачовою, але відразу злякався і «виправився»

9:38 6 березня 2024
Кіркоров

Російський співак філіп кіркорів, який після «голої вечірки» «замольовував» гріхи, виступаючи перед окупантами в тимчасово окупованій Горлівці, знову змушений був коригувати свою поведінку.

У соцмережах він виклав пост, присвячений його колишній дружині — Аллі Пугачовій. Він, привітавши її з першим днем весни, захопився новою композицією співачки, яка ще на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну виїхала з рф і яка підтримує свого нинішнього чоловіка Максима Галкіна, оголошеного в росії «іноагентом». Як пише «Фонтанка», пост невдовзі було видалено, проте його скани вже «гуляють» мережею.

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Схоже, що кіркорів злякався нового шквалу критики з боку влади та росіян, які підтримують агресивну політику путіна щодо України. Адже після «голої вечірки» його «покарали», прибравши з ефіру росЗМІ.

Нагадаємо, що після варварської атаки росії на Одесу, під час якої «шахед» зруйнував частину житлового будинку і вбив мирних жителів, у тому числі й маленьких дітей, Максим Галкін публічно висловив свої співчуття рідним жертв та додав, що суд Божий ніхто не скасовував.

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Фото із соцмереж

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