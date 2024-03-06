«Читати про війну з газет і відчути її особисто — зовсім різні речі»: прем'єр-міністр Греції про обстріл Одеси

Грецька делегація під час обстрілу не постраждала

У середу, 6 березня, в Україну з неанонсованим візитом прибув прем'єрміністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Глава грецького уряду зустрівся із Володимиром Зеленським. Під час їхньої зустрічі, яка проходила в Одесі, російські війська атакували ракетою місто. Як стверджує грецьке видання Protothema, метою російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського — вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів від місця перебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

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Своїми враженнями від пережитого грецький прем’єр поділився під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України. Міцотакіс зазначив, що досвід був вражаючим.

«Президент Зеленський та його штаб нам показували та пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити та посилити український морський шлях, і яку шкоду він зазнав під час атак. Вже наприкінці ми почули звук сирен та вибухи, які були дуже близькі від нас. Ми не встигли піти у захищене місце… Це дуже вражаючий досвід», — зазначив глава грецького уряду.

Міцотакіс додав, що Греція розуміє — війна стосується всіх і немає людей, які залишалися б поза війною.

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«Ця війна не милує нікого. Ми знаходимося в прекрасному місті, з культурними пам'ятками і вони тут можуть бути зруйновані саме тому, що Україна протистоїть варварській силі», — додав прем'єр Греції.

Також, коментуючи пережитий досвід, Міцотакіс наголосив, що читати про війну з газет та відчути її особисто — зовсім різні речі.

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ФОТО: REUTERS / SCANPIX

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