Росія продовжує загарбницьку війну в Україні, завдаючи по містах і селах нашої країни нищівних ударів, під один з яких потрапив і кортеж президента Зеленського в Одесі. Усього 6 березня Сили оборони зафіксували 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, а також 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Також протягом доби відбулося 92 бойових зіткнення з ворогом, в ході яких вдалося «прорідити» лави окупантів на ще 1160 осіб, а також знищити 17 танків, 51 бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, 42 БПЛА, 53 засоби автомобільної та 5 — спеціальної техніки.

Зокрема, на одній з ділянок фронту українські артилеристи влучним ударом знищили транспортну одиницю російських фашистів.

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Авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, ворожий склад боєприпасів та чотири артилерійських засобах противника.

Найгарячішим напрямком на фронті досі залишається Авдіївський, де нашими захисниками було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське (всі — Донецька область).

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Також 20 разів ворог намагався прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку, бої там точилися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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На Лиманському та Бахмутському напрямках не допущено по 11 спроб ворога атакувати позиції Сил оборони, на Куп’янському — відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, а на Херсонському протягом минулої доби противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників.

Нагадаємо, що нещодавнє знищення воїнами ЗСУ двох коштовних російських літаків А-50, російське командування вирішило призупинити їх використання в Україні — принаймні так повідомили у британській розвідці.

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