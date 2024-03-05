Бояться: російське командування вирішило поки не застосовувати А-50 у бойових вилітах

Після другого збиття російського розвідувального літака А-50 за короткий проміжок часу, літаки поки що залишатимуться на землі, згідно з британською інформацією. Це, ймовірно, триватиме до тих пір, поки не будуть з'ясовані причини втрати і не буде зменшена небезпека, яку становить для літака українська протиповітряна оборона, повідомило Міністерство оборони Великобританії.

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«Втрата цієї можливості для повсякденного командування і управління російськими повітряними операціями, ймовірно, призведе до значного погіршення ситуаційної обізнаності екіпажів, — продовжили аналітики. — Це прогалина в можливостях, яку росія не може собі дозволити в оспорюваному повітряному просторі східної і південної України».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збиття розвідувального літака над півднем росії стало результатом «співпраці з партнерами». У середині січня Україна вже збила один з літаків-розвідників раннього попередження, які оснащені дорогою електронікою і укомплектовані спеціально підготовленими фахівцями.

Щоб заповнити прогалину, яку залишили А-50, росії, ймовірно, доведеться використовувати інші літаки в якості альтернативи і йти на більший ризик, щоб забезпечити необхідну повітряну підтримку наземним військам в Україні, додали в британському міністерстві. Як тільки літаки будуть знову розгорнуті, навантаження на матеріальні засоби і персонал зросте. Не виключено, що для відновлення ДРЛО росія буде використовувати вживані частини інших А-50.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що в Defense Express пояснили, завдяки чому ЗСУ почали частіше збивати літаки ворога.

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