В Україні запрацювала програма «єОселя»: як отримати по ній кредит на житло

В Україні восени минулого року запустили програму іпотечного кредитування «‎єОселя» для певної категорії громадян.

Ставка за іпотекою становить 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% вартості житла.

Першими програмою можуть скористатись військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, вчені, пише finance.

Основні критерії для подання заявки на отримання іпотечного кредиту наступні:

- бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

- бути платоспроможним;

- володіти нерухомістю менше ніж 52,5 м² (та додаткового 21 м² на кожного наступного члена сім’ї);

- володіти нерухомістю, розташованою в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

- не знаходитись під санкціями та не брати участь в інших схожих державних програмах.

Будинки мають бути розташовані на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та районів бойових дій. Житло має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому, якщо воно розташоване в обласному центрі.

Вартість обраного житла в рамках програми «єОселя» не має перевищувати середню вартість житла в регіоні помножену на коефіцієнти.

Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова коефіцієнт становить 2,5.

Для обласних центрів, населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 км від обласних центрів та міст із населенням понад 300 тисяч осіб — коефіцієнт 2,0, для міст із населенням від 100 до 300 тисяч осіб — 1,75, для інших населених пунктів — 1.0.

У разі перевищення вартості м² або площі житла, визначених умовами, різниця вартості покривається під час першого внеску.

Кредити по програмі надають «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Глобус Банк», «Укргазбанк» та Sky Bank.

Наразі найбільший попит на житло за програмою «‎єОселя» спостерігається в Києві — 30,6% від загальної кількості переглядів у місті.

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