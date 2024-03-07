«Софія Михайлівна залишилася у тій епосі»: Алан Бадоєв висловився про позицію Ротару
Український кліпмейкер, режисер Алан Бадоєв, який зняв документальний фільм про початок повномасштабної війни «Довга доба», вперше висловився про позицію співачки Софії Ротару. Артистка засудила війну та реагує на російські обстріли в соцмережах, висловлюючи співчуття, проте вона не зробила прямих заяв та не дала розгорнутого пояснення свого ставлення. Бадоєв припускає, що ментально Софія Михайлівна лишилася в минулій епосі. Він зізнається, що розуміє це, проте не може більше вважати її своїм кумиром, оскільки її творчість в сучасних реаліях змінює сенси.
«Не буде від неї вже жодних заяв, мабуть. Деякі кумири перестають бути кумирами. Не тому, що ти засуджуєш, хто я та яке маю право засуджувати Софію Михайлівну Ротару. Але орієнтуватись на її вчинки я теж собі не дозволю. І більше того, чи буду я із захопленням слухати її музику? Трохи магії та сили у ній втратилося. Тому що будь-який час, в якому ми живемо, він відтіняє все, що відбувається. Таким чином Софія Михайлівна залишилася у тій епосі. Вона не перейшла у нову епоху і вже не перейде», — сказав Алан Бадоєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Режисер пояснив, що з початком російського вторгнення він кардинально змінився та змінив пріоритети, відмовившись від російського контенту та будь-якої співпраці з тими, хто має іншу позицію. Він вважає, що задля перемоги ми маємо змінитися ментально, усвідомити свої ролі, щоб сконцентрувати усі ресурси задля перемоги.
«Таких багато людей. У них 50% самої суті — це росія. Тому ти або з коренем це вириваєш і кажеш „Я тут є, спирайтеся на мене, я робитиму все в цій війні для своєї країни“. Або ти думаєш інакше», — зазначив Бадоєв.
Раніше Алан Бадоєв відверто розповів про свої страхи під час війни та роздуми про те, чому він не на фронті.
Також «ФАКТИ» писали про те, що віллу-готель Софії Ротару в Криму хочуть націоналізувати росіяни.
Фото: інстаграм Алана Бадоєва312
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