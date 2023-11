Біль і сльози з перших кадрів: Алан Бадоєв представив документальну стрічку про початок війни

Режисер Алан Бадоєв, який нещодавно зняв драматичний кліп для Олі Полякової, представив свою документальну стрічну «Довга доба». Закритий допрем'єрний показ проєкту відбувся в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Проєкт створений з невеличких відео, які знімали українці українці. Це реальні кадри перших днів повномасштабного російського вторгнення, яке сколихнуло світ.

«Цей фільм створювали 12 тисяч українців. Навіть з окупованих міст, під час перших місяців війни, ми збирали маленькі шматочки відео. Цей фільм — це капсула часу, це свідчення. Він зроблений для того, щоб ніхто і ніколи не переписав нашу історію, щоб ніхто і ніколи не зміг сказати, що було якось по-іншому. Для мене дуже важливо, аби цю стрічку побачили люди з інших країн і почули голоси українців. Ми нічого не знімали, все що ви побачите на екрані, є документом», — наголосив режисер.

Показ розпочався з хвилини мовчання, а на фінальному саундтреку гості довго аплодували стоячи. Люди виходили із зали зі сльозами на очах.

Серед перших глядачів були присутні Голова Представництва НАТО в Україні Карен МакТір, посли майже всіх Європейських держав та держав-партнерів, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач Національної Гвардії України Олександр Півненко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, ВО міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, ведуча ТСН Тиждень Алла Мазур, Антон Птушкін, Макс Барських, Євген Синельников, Раміна Есхакзай, Ігор Лаченков, українські воєнні фотографи Костянтин і Влада Ліберови та багато інших гостей. Висвітлювали подію такі відомі світові видання як The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News та інші.

Незабаром фільм покажуть у кінотеатрах.

