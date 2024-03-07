Орбан обговорив війну в Україні з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорив з колишнім очільником США Дональдом Трампом, який балотується в президенти, як припинити війну росії проти України. Зустріч відбулась у Флориді, пише Bloomberg.

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Раніше Орбан, найближчий союзник кремля в Європейському Союзі, не раз блокував допомогу Україні для захисту від російського вторгнення. Попри позицію Заходу, він і зараз зберігає теплі стосунки з путіним.

Перспектива ще одного президентства Трампа викликала занепокоєння серед європейського керівництва, включаючи Україну, щодо здатності ЄС реагувати на війну та російський вплив.

«Віктор Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення до Білого дому як спосіб послабити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО і ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена і групи двопартійних американських законодавців», — пише видання.

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Зустріч з Трампом також була зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

«Зустріч у Мар-а-Лаго 8 березня підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики у передвиборчій кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена. На відміну від багатьох інших лідерів ЄС, Орбан не приїхав до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським», — наголошує видання.

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Раніше аналітики зазначали, що в той час, як путін покладає великі надії на перемогу Трампа у президентських виборах, багато західних урядів не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація щодо допомоги Україні.

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