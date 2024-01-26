Перша партія денних FPV-дронів, придбаних у рамках операції «Єдність 2», готується до відправлення

Перша партія з 2020 денних FPV-дронів, придбаних у рамках «Операція «Єдність 2: Новорічний салют», готується до відправки. В даний час дрони обладнають боєприпасами українського виробництва, після чого відправлять на фронт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Операція «Єдність» — спільний проект UNITED24, «Повернися живим» та Monobank.

«Далі — чекаємо на 3 000 дронів-камікадзе з тепловізійною оптикою. Їх також укомплектують „українськими подарунками“ і відправлять на найгарячіші напрямки», — повідомив Михайло Федоров.

Одним з найбільших донаторів на закупівлю FPV-дронів стала компанія Favbet. Вона внесла 20 млн грн на обидва збори — операцію «Єдність» та операцію «Єдність 2: Новорічний салют».

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Нагадаємо, що Favbet та благодійний фонд Favbet Foundation системно підтримують Збройні сили України з першого дня повномасштабного вторгнення.

Усього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, створеного засновником компанії Favbet Андрієм Матюхою, отримали понад 260 автомобілів.

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Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшло 130 дронів різного типу, у тому числі ударного, а також сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, далекомірів, прицілів, систем зв'язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Станом на січень 2024 року за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано допомогу на 210 млн грн.

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