Гейлі Бібер стала обличчям нової колекції відомого бренду, і фанати закидали її подяками за фото в купальнику

П'ятнадцять років тому співпраця з Victoria's Secret вважалася чудовим рядком у резюме: перед моделями, які знімалися у спідній білизні бренду, були відкриті шляхи до світового бізнесу.

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Пізніше аудиторія втратила довіру до бренду, оскільки він багато років пропагував не сумісні з життям форми, а мільйони дівчат по всьому світу вважали, що їм потрібно бути такими і більше ніякими.

Проте компанії вдалося реабілітуватися. Створивши пару-трійку колаборацій із моделями пишних форм, до керівництва нарешті дійшло: захоплення у сучасної аудиторії викликають не 90/60/90.

Останньою моделлю, яку клієнти Victoria's Secret закидали компліментами, стала Гейлі Бібер. Модель обрали обличчям нової колекції купальників.

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У своєму Instagram зірка опублікувала кілька знімків з fashion-зйомки і навряд чи очікувала, що її почнуть дякувати.

«Нарешті нам показують жінок із нормальним тілом», — написала шанувальниця.

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«Природна краса», — додала інша. «Це надихає любити себе», — висловилася третя.

Хейлі Бібер — американська модель. Представниця голлівудської династії та молодша дочка актора Стівена Болдуїна. У травні 2017 року очолила список найкрасивіших жінок у світі за версією журналу Maxim, а в листопаді 2017 року отримала титул «Найвпливовіша дівчина у світі стилю» на церемонії FN Achievement Awards 2017.

Кар'єру моделі дівчина почала у 2014 році. Першим модельним агентством, з яким працювала Болдуїн, стало Ford Models.

Хейлі одружена з канадським співаком Джастіном Бібером. Вона змінила прізвище Болдуїн на Бібер у соціальних мережах, а також запросила реєстрацію нового товарного знака «Хейлі Бібер».



Нещодавно ЗМІ обговорювали непорозуміння між Гейлі та колишньою Джастіна Бібера Селеною Гомес.

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