Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, дочка Мадонни: Victoria’s Secret зібрала всіх красунь на вечірку

У Нью-Йорку відбулася презентація нової колекції Victoria's Secret «The Tour». Після чотирирічної перерви оновлена версія культового шоу вийде в ефір на Amazon Prime 26 вересня. Нагадаємо, всесвітньо відомий американський бренд уперше в історії зробив «обличчям» своєї колекції модель із синдромом Дауна.

Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі очолили красунь, які з'явилися на червоній доріжці.

Гігант жіночої моди зазнав величезного струсу, щоб створити більш інклюзивний і різноманітний імідж.

За чотири роки, що минули з моменту останнього показу мод, бренд розширив розмірний ряд, розробив бюстгальтери для грудного вигодовування і мастектомії, а також створив VS Collective, до якого увійшли акторка Пріянка Чопра, олімпійська чемпіонка Ейлін Гу та модель Палома Ельсессер — група «жінок, що відбулися, які стимулюють позитивні зміни».

«Переосмислене» повнометражне закулісне шоу фокусується на «нових світових першопрохідцях», а не на нижній білизні.

Проте безліч відомих моделей, як і раніше, будуть представлені в шоу, включно з Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Лілу Мосс і Наомі Кемпбелл, а Doja Cat приєднається до музичних номерів. Дефіле транслюватиметься в прямому ефірі.

28-річна Джіджі мала феноменальний вигляд, позуючи фотографам у яскраво-жовтій сукні, що облягала її статну фігуру. Для додання гостроти Хадід доповнила свою ефектну сукню парою чорних лакованих туфель на підборах.

Джіджі Хадід

26-річна Леон, дочка Мадонни, не залишила нічого для уяви, виставивши напоказ свої оголені груди в блискучій прозорій сукні. Лурдес доповнила свою пікантну сітчасту сукню крихітними чорними стрингами, які підкреслювали її зухвалу попку. Модель зробила хромований манікюр у вигляді кігтів і прикрасила руки срібними кільцями. Крім того, вона доповнила образ срібним кольє-ланцюжком, а її локони кольору воронячого крила спадали на груди гладкими пасмами.

Лурдес Леон

32-річна Ратаковскі продемонструвала сексуальну привабливість в обтислому чорному комбінезоні зі штучної шкіри з крихітним топом без рукавів, який підкреслював її пишний бюст. Емілі зупинилася на чорних туфлях на платформі і вибрала пастельно-рожевий манікюр для вечора.

Емілі Ратаковскі

Doja Cat змішала класичну елегантність із футуристичним гламуром. Співачка продемонструвала глибоку чорну сукню, прикрашену блискучим кольє з діамантами. Вона поголила брови і зробила яскраву стрижку в стилі блонд. Замість своїх природних карих очей одягла контактні лінзи кольору океану, які доповнювали її ефектні срібні тіні для повік.

53-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала довгу сукню з бретельками на золотому ланцюжку. Королева подіуму додала висоти своїй і без того статній фігурі за допомогою пари туфель з металізованого золота.

Наомі Кемпбелл

Кендіс Свейнпол була втіленням елегантності в чорній мінісукні з корсетом, оздобленій золотими аплікаціями по подолу і грудях. Ветеран Victoria's Secret була на чорних оксамитових підборах. Вона зібрала свої золоті локони в гладкий пучок.

Кендіс Свейнпол

Брук Шилдс виглядала готовою до залу засідань у шикарному сірому костюмі та відповідному топі-бюстьє. З аксесуарів акторка обрала блискуче срібне кольє й ефектні сонцезахисні окуляри-авіатори.

Брук Шилдс

Співачка Авріл Лавін мала вигляд ідеалу панк-року в чорному лакованому вбранні з шипованими ременями для БДСМ.

Авріл Лавін

Пріянка Чопра-Джонас вразила глядачів своєю появою в прозорій чорній сукні, прикрашеній коштовностями. Це дозволило поглянути на її пишний бюст у чорному бюстгальтері без кісточок і шорти з високою талією.

Пріянка Чопра-Джонас

Амелія Грей Гемлін продемонструвала стильний гламур у глибокому чорному мереживному вбранні. Своє сексуальне бюстьє і спідницю вона доповнила сітчастими оперними рукавичками.

Амелія Грей Гемлін

Адріана Ліма сяяла в обтислій золотій сукні-бюстьє. Шовковисте темне волосся ветеранки Victoria's Secret струменіло по спині, і вона мала сексуальний вигляд з димчастими тінями для повік.

Адріана Ліма

Дочка Кейт Мосс, Ліла Грейс Мосс Хак, змусила відвиснути щелепу, змоделювавши два чудовиз золотих крила. Красуня-блондинка доповнила багато прикрашений аксесуар прозорою чорною сукнею з хитромудрою срібною вишивкою.

Дочка Кейт Мосс, Ліла Грейс Мосс Хак

Раніше «ФАКТИ» писали про таємне весілля «ангела» Victoria's Secret супермоделі Барбари Палвін і голлівудського актора Ділана Спрауса.

76

Читайте нас у Facebook та Instagram