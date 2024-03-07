Вихваляли рашизм: СБУ затримала агітаторів, серед яких соратниця колаборантки Монтян
Служба безпеки України продовжує виявляти прокремлівських агітаторів. Нещодавно фахівці спецслужби нейтралізувала ще одну мережу, яка діяла у різних регіонах України.
Зловмисники виправдовували збройну агресію рф, закликали до захоплення всієї території нашої держави і дискредитували Сили оборони, повідомили у спецслужбі.
Так, у Харкові затримали посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України.
Ворожа агітаторка запевняла оточення у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває «громадянський конфлікт».
У Києві затримано охоронця столичного автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником путіна.
За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в «Однокласниках» заклики на підтримку очільника кремля та продовження війни проти України.
Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні.
Зокрема вона заперечувала повномасштабне вторгнення росії і присутність окупаційних угруповань рф на території нашої держави.
На Миколаївщині затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян.
Для її Telegram-канал з загальною аудиторією понад пів мільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні.
Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалась максимально «відбілити» повномасштабне вторгнення рф, називаючи його «вимушеною реакцією кремля».
За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо у Харкові СБУ затримала колишніх чиновників-зрадників, які допомагали ворогу обстрілювати газові мережі Харківщини.207
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