Народний депутат України Олег Волошин, що раніше відмовився від депутатського мандату, отримав підозру у державній зраді. Про це повідомили в Службі безпеки України.

«На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин. Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020−2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», — йдеться у повідомленні.

Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

«У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків. Проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше підозру у держзраді оголосили ексміністру освіти Дмитру Табачнику, ексміністру юстиції Олексндру Лавриновичу та ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку. Також у держзраді запідозрили соратника Віктора Медведчука Рената Кузьміна.

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