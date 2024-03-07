Допомагали ворогу обстрілювати газові мережі Харківщини: СБУ затримала колишніх чиновників-зрадників

У Харкові Служба безпеки викрила ще ворожих поплічників. Йдеться про двох чиновників, які співпрацювали з росіянами у період боїв за місто.

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За даними спецслужби, зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців однієї з філій державної компанії «Харківгаз», які після захоплення регіону підтримали загарбників.

За це одного із фігурантів призначили керівником окупаційної «газової служби», а його спільника — «головним інженером» установи.

Одразу після «призначення» вони передали рашистам карти газових мереж області.

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Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону.

Крім того, окупанти «враховували» картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, спрямованих на стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

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Фігуранти також займалися відбором «блакитного палива» з української газотранспортної системи для потреб загарбників.

Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі.

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За даними слідства, рашисти використовували викрадену сировину щоб обігрівати пункти тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації рф.

Після визволення області обидва зрадника намагалися переховатись у Вовчанську, а потім в орендованій квартирі у Харкові.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігурантів і затримали.

Їм повідомлено про підозру за статтею «Пособництво державі-агресору, вчинене групою осіб».

Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Харкові затримали жінку, яка наводила російські ракети на обласний центр та чекала на захоплення міста. Перед цим СБУ затримала російську агентку, яка теж була коригувальницею ракетних ударів по цивільних будинках Харкова.

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