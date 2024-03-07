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Суспільство та люди

Головне не пропустити термін: що треба знати для повернення товарів, придбаних у кредит

21:01 10 березня 2024
повернення товарів, придбаних у кредит

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від такого договору без пояснення причин, наголошує адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни.

«При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обов’язками, встановленими Законом України „Про захист прав споживачів“ із особливостями, визначеними Законом України „Про споживче кредитування“. Однією із таких особливостей є норма статті 15 Закону України „Про споживче кредитування“. Згідно з нею споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів».

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) до закінчення 14-денного строку з дня укладення.

Раніше адвокат розповідав, хто звільняється від сплати земельного податку у 2024 році.

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