Головне не пропустити термін: що треба знати для повернення товарів, придбаних у кредит

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від такого договору без пояснення причин, наголошує адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни.

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«При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обов’язками, встановленими Законом України „Про захист прав споживачів“ із особливостями, визначеними Законом України „Про споживче кредитування“. Однією із таких особливостей є норма статті 15 Закону України „Про споживче кредитування“. Згідно з нею споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів».

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) до закінчення 14-денного строку з дня укладення.

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