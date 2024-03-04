Хто звільняється від сплати земельного податку у 2024 році: розповів адвокат

Українці, які мають у володінні землю, та постійні землекористувачі — фізичні та юридичні особи повинні сплачувати за неї податок. Ставки податку визначають органи місцевого самоврядування. Проте є виключення, пояснює адвокат Олександр Головченко:

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«Не потрібно сплачувати податок за земельну ділянку:

особам з інвалідністю I та II групи;

особам, які виховують трьох і більш дітей віком до 18 років;

пенсіонерам (за віком);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особам, визнаним законом постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;

на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи".

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання в рамках граничних норм.

«Для ведення особистого сільського господарства — в розмірі не більше 2 га;

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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): в селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га;

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для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

Нарахування земельного податку провадиться податковими органами (за місцем розташування земельної ділянки) індивідуально для кожної фізичної особи на підставі даних Державного земельного кадастру".

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