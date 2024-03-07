У скандинавських країнах існує поняття «п'ятничний букет». Недорогі сезонні квіти зазвичай продаються напередодні вихідних у супермаркетах, і, купуючи продукти, люди беруть і букетик, щоб милуватися ним до наступної п'ятниці. А які вази для квітів у вас є вдома? Чи знаєте їхнє походження? Як часто ними користуєтесь? Яка ваза ваша улюблена? Про яку вазу мрієте? Про найкрасивіші фарфорові вази українського виробництва «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка фарфору, дослідниця історії вітчизняної порцеляни та авторка книг про неї Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше зробила огляд найцікавіших наборів для спецій вітчизняного виробництва, згадала про прикмети, пов'язані з сіллю й перцем, та пояснила правила етикету щодо спецій.

«У давнину підлогову вазу могли дозволити собі лише королі та імператори»

— Весняний настрій нам дарують перші квіти, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Вони беруть свою силу з насиченої талою водою землі, що прокидається, їх тендітні листочки соковито-зелені.

ВІДЕО ДНЯ

К. Олійник, Н. Пилипчук. Декоративна ваза «Весняна». Коростенський ФЗ. 2000.

— Ваза ж для букета — як рама для картини…

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— Справді. Існує чимало різновидів ваз за формою та розміром. Найбільші — підлогові. Такі вази служили окрасою палаців. У давнину дозволити їх собі могли лише королі та імператори. Звичайні люди могли лише мріяти про таку розкіш. Існують вази як для однієї квіточки, так і для великих букетів. Невеличкі вазочки можна ставити не тільки на стіл, а й на підвіконня, комод… Вони вносять особливу естетику в житло та радують око.

Хочу розказати притчу про вазу, яка змінила життя родини. У жалюгідній халупі жив бідний рибалка. На старенькому човні виходив у море ловити рибу та цим заробляв родині на життя. Якось виніс улов на базар, й до нього підійшов іноземець та сказав: «Віддай мені рибу за оцю вазу, бо не маю при собі монет. Повір, вона коштує у сто разів дорожче, ніж риба. Просто я вирушаю в далеку дорогу і не хочу везти з собою зайве». Рибалка погодився і приніс додому дивовижну вазу. Дружина та діти не могли нею намилуватися, адже такої краси ніколи раніше не бачили. Згодом рибалка з дружиною вирішили її продати, але жінка раптом сказала: «Ми ніколи не мали гарних речей. Отож, давай залишимо її собі». Так і зробили. Рибалка нарвав у полі квіти та помістив у вазу. І оселя зразу стала більш затишною. Дружині захотілось повісити нові фіранки. Адже ваза потребувала краси навколо. Рибалка повернувся додому й був вражений, як змінилася оселя. У хорошому настрої вирішив будувати новий човен, який згодом дозволив мати більший улов. Отож, заробітки стали кращі та життя почало налагоджуватися. І от через певний час родина вже мешкала у новому будинку, а дивовижна ваза зайняла у ньому почесне місце.

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К. Бистрицька. Ваза «Шар». В. 8. Полонський ЗХК. 1967

«В ідеалі висота вази має бути в півтори рази меншою за висоту квіткових стебел»

— Як же обрати ідеальну вазу для квітів?

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— Декоративна ваза — це місткість, яка має підкреслювати красу квіткового букета. Отож, про це варто пам’ятати. Наприклад, невеличкі вазочки, створені фарфористами Васильківського заводу подружжям Протор'євих, підійдуть для низькорослих весняних квітів.

В. та Н. Протор’єви. Вазочки. Васильківський майоліковий завод. 1959

В ідеалі висота вази має бути в півтора раза меншою за висоту квіткових стебел. Тобто для 50-сантиметрових троянд потрібна ваза висотою близько 30 сантиметрів. При виборі варто виходити з того, які букети у вас улюблені. Для мініатюрних квітів обирайте невеликі вазочки у вигляді глечика, склянки чи амфори. Для високих квітів без листя підійдуть скляні або фарфорові видовжені вази. Для яскравих квітів найкраще підбирати однотонні вази. При бажанні зробити акцент на красі вази, доповніть її трояндами пастельних світлих відтінків. Якщо ваза чорного кольору, виберіть червоні, жовті, фіолетові або помаранчеві квіти. Вази вишуканого дизайну переважно слугують для підкреслення оригінальності інтер’єру приміщення. У цьому випадку можна помістити у вазу одну квітку. Та й навіть без квітів така ваза буде окрасою інтер’єру. Польові квіти краще поставити у керамічні глечики або глиняні горщики. Тюльпани, нарциси, іриси гарно виглядатимуть у скляних колбах круглої, циліндричної, прямокутної або квадратної форми.

М. Моцак, Т. Шуляк. Декоративні вази «Першоцвіт». Полонський ЗХК. 1974

— Які вази вітчизняного виробництва, на вашу думку, найгарніші?

— Квіткою примули, у чудодійну силу якої вірили древні греки, художниця Таїсія Шуляк декорувала маленькі вазочки, створені Михайлом Моцаком. Привертає до себе увагу вишукана вазочка Олександра Чередника для весняних квітів (на фото у заголовку). Чудові емоції подарують весняні квіти у вазочці грушеподібної форми Таїсії Шуляк.

Т. Шуляк. Декоративна вазочка. Полонський ЗХК. 1972

А от вазочка «Весняна», створена художницею Коростенського фарфорового заводу Аллою Хитько.

А. Хитько. Вазочка «Весняна». В.10. Коростенський ФЗ. 1962

Часто вазочки входили до складу сервізів.

К. Олійник, О. Шевченко. Сервіз для кави «Надвечір’я». Коростенський ФЗ. 1990.

У традиціях народного гончарного посуду створив сувенірні вазочки художник Олександр Сорокін.

О. Сорокін. Флакони та вазочки. Київський ЕКХЗ. 1958

Перлинами будь-якої фарфорової колекції є мініатюрні вазочки Баранівського фарфорового заводу з рідкісним зразком барельєфного порцелянового декору на тонкостінному черепку виробу. Автором їх є фарфорист Петро Щербонос.

П. Щербонос. Декоративні вази. Баранівський ФЗ. 1960.

— Як правильно вписати вазу в інтер’єр?

— Які б гарні вазочки не були, не потрібно ставити їх багато в приміщенні. Фахівці рекомендують мати одну велику або дві невеликі вази в одній кімнаті. Проте, якщо ви колекціонуєте вази, ці правила на вас не поширюються. Гостям завжди цікаво милуватися колекцією, та і її власнику це до вподоби. Підлогові дизайнерські вази краще розміщати на консолях поряд з настінним світильником.

Людмила Карпінська-Романюк: «Вази вишуканого дизайну переважно слугують для підкреслення оригінальності інтер’єру приміщення»

— Які прикмети пов’язані з вазами?

— Вважається, що розбитий посуд завжди приносить щастя. Але виявляється, значення має і те, який саме розбився посуд і за яких обставин. Якщо ви ненароком розбили дорогу вазу — це віщує фінансовий успіх. Якщо звичайну вазу — це до змін в особистому житті. Якщо впала ваза з квітами, це до везіння. Якщо вазу зачепив кіт і вона розбилася, не виключено, що у когось із членів сім'ї з'явилися стосунки на стороні. Зберігати в будинку розбите не варто — за повір’ями, це притягує негатив. Не можна використовувати й надколотий посуд — вважається, що це до бідності та непорозумінь у сім'ї. А ще пити з надколотої чашки та їсти з такої тарілки — небезпечно, адже скло може потрапити у їжу. Уламки потрібно зібрати в ганчірку, акуратно загорнути та викинути разом з ганчіркою. Вважається, що саме так можна позбавитися негативу у домі. Вази з квітами створюють в оселі особливий настрій, надають їй затишок та комфорт.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші цукерниці вітчизняного виробництва.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На фото у заголовку: О. Чередник. Ваза. В. 8. Полонський ЗХК. 1967

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