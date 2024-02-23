«Рішучі люди люблять цукерки з вишнею, сором’язливі — з горіхами, а творчі — з кокосом», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
У кожної людини, мабуть, є улюблені цукерки. Проте все ж найбільшими поціновувачами солодощів є діти. Цукерниця, наповнена ласощами, — мрія багатьох з них. Дорослим цукерки можуть допомогти повернутись думками у дитинство. Сьогодні ж цукерок таке різноманіття! Це і шоколадні трюфелі з мигдалем, і праліне, і марципанові солодоші, і желейні, і пастила, і льодяники…
А чи є у вашій оселі вишукана цукерниця? Чи знаєте ви її походження? Чи пам’ятаєте цукерниці, які були у вашому дитинстві? Які цукерки любили тоді? Чи збирали фантики від цукерок? і яким солодощам віддаєте перевагу зараз?
В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші цукерниці вітчизняного виробництва. До речі, раніше ми публікували інтерв’ю з пані Людмилою про лялькові фарфорові сервізи.
«Цукерниці без кришки зручні для подачі до столу цукерок у фантиках»
- Цукерниця — ваза для цукерок, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Естетична функція цього предмету посуду навіть важливіша, ніж практична. З ним стіл виглядає ошатним. Форми та різновиди цукерниць різноманітні. Вази для цукерок можуть бути з кришкою та без, на ніжці й без неї. Часто цукерниця, що служить окрасою чайного або кавового столу, входить до складу чайного або кавового сервізу.
Популярні круглі цукерниці. Вони досить місткі, добре поєднуються з іншим посудом.
— Які, на вашу думку, цукерниці українських виробників найкрасивіші?
- Елегантність, функціональність та високу якість поєднує у собі порцеляна однієї з найвідоміших фарфорових мануфактур України, яка залишила помітний слід в історії українського мистецтва та культури, — заводу Міклашевського. Він розташовувався у селі Волокитин, поблизу якого були багаті родовища білої глини. Штаб-ротмістр у відставці Андрій Міклашевський збудував у Волокитині мануфактуру, вироби якої вражали красою. Налагоджували виробництво на заводі брати Дарти, які були представниками відомої у Франції родини керамістів, досвідчені й обізнані щодо тонкощів фарфорового виробництва. Вироби волокитинських майстрів відзначаються великою різноманітністю асортименту, який складався зі столового, чайного посуду, декоративних ваз, архітектурних деталей, скульптури… За короткий період існування (1839−1861) завод Міклашевського увійшов до числа кращих виробництв свого часу. Неймовірно красиві та вишукані кошики для цукерок з ліпними квітами, створені на Волокитинському фарфоровому заводі.
«Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений в другій половині 1950-х років»
— Дійсно краса!
- Вітчизняні фарфористи залишили багату спадщину. Особливою є ваза для цукерок Віталія Горолюка, створена у 1956 році. Присутня в її декорі виноградна лоза символізує родючість, життя, процвітання.
Полонська ваза для цукерок також випускалася з рожевого фарфору, який є візитною карткою чеських виробників. Рожева порцеляна вироблялася в Чехії з 1811 року на мануфактурі недалеко від Карлових Вар. Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений в другій половині 1950-х років.
Вишукані цукерниці Миколи Ващенка «Мушля» та «Перлина» у формі мушлі. Цукерниці без кришки зручні для подачі до столу цукерок у фантиках.
«У Стародавньому Римі рецепт цукерок з горіхів, макових зерен, меду та кунжуту тримався в таємниці»
- А ось цукерниця Івана Коростиля у формі квітки лотоса, — продовжує розповідь Людмила Карпінська-Романюк. — Лотос вважається одним із наймогутніших талісманів, символом щастя, радості та гармонії. До речі, цукерниці також можуть використовуватись для зефіру та печива.
Чудово подати солодощі до чаю чи кави у цукерниці форми Владислава Щербини «Лебідь». Гордовитий красивий птах -- символ вірності та кохання. Також лебідь символізує свободу, шляхетність, мудрість, досконалість, талант.
Така краса навіть у звичайний будній день додасть яскравих фарб вашому житлу, осяє його теплом та затишком. Історія цукерок охоплює географію практично всієї земної кулі. У давнину цукерки варили з меду та фініків, також створювали з мигдалю та інжиру. У Стародавньому Римі рецепт цукерок з горіхів, макових зерен, меду та кунжуту тримався у таємниці. Французькі літописи розповідають про те, як французький канцлер здобув прихильність короля Людовіка XV, піднісши йому … блюдо з цукерками. Втім, чим ще можна було підкорити серце монарха, якому тоді було лише п'ять років?
У Франції у 1659 році кондитер Давид Шеллі відкрив першу у світі шоколадну фабрику. А дванадцять років потому герцог Плессі-Пралін, який був французьким послом у Бельгії, придумав солодкий десерт із тертого мигдалю, зацукрованого меду та шоколаду, який отримав назву «праліне». Найромантичнішими цукерками вважаються цукерки з полуничною начинкою. Вважається, що рішучі люди люблять цукерки з вишнею, сором'язливі — з горіхами, а творчі — з кокосом.
— Чи є спеціальні вази для різних цукерок — скажімо, для карамельок чи льодяників?
- Що дрібніше частування, то витонченіший посуд використовують для нього. Вази для цукерок з кришкою ідеально підходять для зберігання цукерок без фантиків, оскільки кришка захищає їх від пилу та зберігає свіжість. Це можуть бути льодяники, драже, мармелад, цукерки у глазурі, зацукровані горіхи, маршмеллоу… Недолік подібних ємностей в тому, що вони часто складають єдину композицію з кришкою, і якщо кришка розіб'ється, цукерниця втратить свою привабливість.
— Як вибрати цукерницю?
- Церемонія чаювання прийшла до нас з Великобританії. Як приємно посидіти в колі сім'ї з чашкою чаю і поспілкуватися з рідними людьми. Щоб процес чаювання проходив затишно і комфортно, варто подбати про гарний посуд. І це не тільки чашки та блюдця. Навіть, якщо ви віддаєте перевагу чаю і каві без цукру, то іноді до вас можуть завітати гості, які люблять солодоші — і тоді вам обов'язково знадобиться красива цукерниця.
Незвичайна ваза для цукерок приведе в захват як членів сім'ї, так і людей, які приходять у гості. Красива цукерниця створить у вашій оселі особливу незабутню атмосферу.
Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» про цукерницю зі своєї новорічно-різдвяної колекції порцеляни, яка почалася з цікавої знахідки, розповідала експертка з фарфору Олена Корусь.
Фото у заголовку М. Трегубов, А. Жданова. Кошик до набору «Либідь». КФЗ. 1974.
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк156
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