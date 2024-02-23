У кожної людини, мабуть, є улюблені цукерки. Проте все ж найбільшими поціновувачами солодощів є діти. Цукерниця, наповнена ласощами, — мрія багатьох з них. Дорослим цукерки можуть допомогти повернутись думками у дитинство. Сьогодні ж цукерок таке різноманіття! Це і шоколадні трюфелі з мигдалем, і праліне, і марципанові солодоші, і желейні, і пастила, і льодяники…

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А чи є у вашій оселі вишукана цукерниця? Чи знаєте ви її походження? Чи пам’ятаєте цукерниці, які були у вашому дитинстві? Які цукерки любили тоді? Чи збирали фантики від цукерок? і яким солодощам віддаєте перевагу зараз?

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші цукерниці вітчизняного виробництва. До речі, раніше ми публікували інтерв’ю з пані Людмилою про лялькові фарфорові сервізи.

«Цукерниці без кришки зручні для подачі до столу цукерок у фантиках»

- Цукерниця — ваза для цукерок, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Естетична функція цього предмету посуду навіть важливіша, ніж практична. З ним стіл виглядає ошатним. Форми та різновиди цукерниць різноманітні. Вази для цукерок можуть бути з кришкою та без, на ніжці й без неї. Часто цукерниця, що служить окрасою чайного або кавового столу, входить до складу чайного або кавового сервізу.

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М. та В. Трегубови. Сервіз для кави «Театральний». Коростенський ФЗ. 1984. Відзначений Державною премією ім. Т. Шевченко.

К. Олійник, Н. Пилипчук. Сервіз для кави «Нефрит». Коростенський ФЗ. 2000

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Популярні круглі цукерниці. Вони досить місткі, добре поєднуються з іншим посудом.

В. Єрмоленко. Чайний сервіз «Червоне літо». Баранівський ФЗ. 1967

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— Які, на вашу думку, цукерниці українських виробників найкрасивіші?

- Елегантність, функціональність та високу якість поєднує у собі порцеляна однієї з найвідоміших фарфорових мануфактур України, яка залишила помітний слід в історії українського мистецтва та культури, — заводу Міклашевського. Він розташовувався у селі Волокитин, поблизу якого були багаті родовища білої глини. Штаб-ротмістр у відставці Андрій Міклашевський збудував у Волокитині мануфактуру, вироби якої вражали красою. Налагоджували виробництво на заводі брати Дарти, які були представниками відомої у Франції родини керамістів, досвідчені й обізнані щодо тонкощів фарфорового виробництва. Вироби волокитинських майстрів відзначаються великою різноманітністю асортименту, який складався зі столового, чайного посуду, декоративних ваз, архітектурних деталей, скульптури… За короткий період існування (1839−1861) завод Міклашевського увійшов до числа кращих виробництв свого часу. Неймовірно красиві та вишукані кошики для цукерок з ліпними квітами, створені на Волокитинському фарфоровому заводі.

Кошик для цукерок Волокитинського фарфорового заводу з зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького

«Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений в другій половині 1950-х років»

— Дійсно краса!



- Вітчизняні фарфористи залишили багату спадщину. Особливою є ваза для цукерок Віталія Горолюка, створена у 1956 році. Присутня в її декорі виноградна лоза символізує родючість, життя, процвітання.

В. Горолюк. Ваза для цукерок. ПолонськийФЗ. 1956

Полонська ваза для цукерок також випускалася з рожевого фарфору, який є візитною карткою чеських виробників. Рожева порцеляна вироблялася в Чехії з 1811 року на мануфактурі недалеко від Карлових Вар. Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений в другій половині 1950-х років.

В. Горолюк. Ваза для цукерок. Полонський ФЗ. 1956. Рожевий фарфор

Вишукані цукерниці Миколи Ващенка «Мушля» та «Перлина» у формі мушлі. Цукерниці без кришки зручні для подачі до столу цукерок у фантиках.

М. Ващенко. Цукерниця «Мушля». Городницький ФЗ. 1991

М. Ващенко. Цукерниця «Перлина». Городницький ФЗ. 1991

«У Стародавньому Римі рецепт цукерок з горіхів, макових зерен, меду та кунжуту тримався в таємниці»

- А ось цукерниця Івана Коростиля у формі квітки лотоса, — продовжує розповідь Людмила Карпінська-Романюк. — Лотос вважається одним із наймогутніших талісманів, символом щастя, радості та гармонії. До речі, цукерниці також можуть використовуватись для зефіру та печива.

І. Коростиль. Цукерниця «Лотос». Городницький ФЗ. 1999

Чудово подати солодощі до чаю чи кави у цукерниці форми Владислава Щербини «Лебідь». Гордовитий красивий птах -- символ вірності та кохання. Також лебідь символізує свободу, шляхетність, мудрість, досконалість, талант.

В. Щербина. Цукерниця «Лебідь». Київський ЕКХЗ. 1988.

Така краса навіть у звичайний будній день додасть яскравих фарб вашому житлу, осяє його теплом та затишком. Історія цукерок охоплює географію практично всієї земної кулі. У давнину цукерки варили з меду та фініків, також створювали з мигдалю та інжиру. У Стародавньому Римі рецепт цукерок з горіхів, макових зерен, меду та кунжуту тримався у таємниці. Французькі літописи розповідають про те, як французький канцлер здобув прихильність короля Людовіка XV, піднісши йому … блюдо з цукерками. Втім, чим ще можна було підкорити серце монарха, якому тоді було лише п'ять років?

У Франції у 1659 році кондитер Давид Шеллі відкрив першу у світі шоколадну фабрику. А дванадцять років потому герцог Плессі-Пралін, який був французьким послом у Бельгії, придумав солодкий десерт із тертого мигдалю, зацукрованого меду та шоколаду, який отримав назву «праліне». Найромантичнішими цукерками вважаються цукерки з полуничною начинкою. Вважається, що рішучі люди люблять цукерки з вишнею, сором'язливі — з горіхами, а творчі — з кокосом.



Людмила Карпінська-Романюк: «Естетична функція цукерниці навіть важливіша, ніж практична»

— Чи є спеціальні вази для різних цукерок — скажімо, для карамельок чи льодяників?



- Що дрібніше частування, то витонченіший посуд використовують для нього. Вази для цукерок з кришкою ідеально підходять для зберігання цукерок без фантиків, оскільки кришка захищає їх від пилу та зберігає свіжість. Це можуть бути льодяники, драже, мармелад, цукерки у глазурі, зацукровані горіхи, маршмеллоу… Недолік подібних ємностей в тому, що вони часто складають єдину композицію з кришкою, і якщо кришка розіб'ється, цукерниця втратить свою привабливість.

— Як вибрати цукерницю?



- Церемонія чаювання прийшла до нас з Великобританії. Як приємно посидіти в колі сім'ї з чашкою чаю і поспілкуватися з рідними людьми. Щоб процес чаювання проходив затишно і комфортно, варто подбати про гарний посуд. І це не тільки чашки та блюдця. Навіть, якщо ви віддаєте перевагу чаю і каві без цукру, то іноді до вас можуть завітати гості, які люблять солодоші — і тоді вам обов'язково знадобиться красива цукерниця.

М. та В. Трегубови. Сервіз для кави «Рудбекія». Коростенський ФЗ. 1993.

Незвичайна ваза для цукерок приведе в захват як членів сім'ї, так і людей, які приходять у гості. Красива цукерниця створить у вашій оселі особливу незабутню атмосферу.



Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» про цукерницю зі своєї новорічно-різдвяної колекції порцеляни, яка почалася з цікавої знахідки, розповідала експертка з фарфору Олена Корусь.

Фото у заголовку М. Трегубов, А. Жданова. Кошик до набору «Либідь». КФЗ. 1974.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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