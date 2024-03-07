Володимир Остапчук одружився втретє

Телеведучий Володимир Остапчук, який має за плечима два шлюби, одружився втретє. Це підтвердила його нова обраниця Катерина Полтавська, розвіявши всі чутки.

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В інстаграм сторіз вже законна дружина шоумена опублікувала фото, показавши весільні каблучки, а також зізналася, що тепер вона носить прізвище Остапчук.

«Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде», — лише написала Катерина, зберігаючи інтригу.

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Коли саме, вони одружилися вона уточнювати не стала. На закиди друзів в коментарях щодо весілля, вона відповіла, що свята влаштовувати не стали, нікого не запрошували.

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Раніше писали про те, що Остапчук з Катериною насправді розписалися ще 22 лютого 2023 року. Коли вони публікували фото з документ-сервісу «Готово» і натякали на розпис, супроводивши кадри підписом «нарешті» та смайлом у вигляді серця. Також одночасно з Володимиром 22 лютого вже цього року лютого вони опублікували однакові дописи: «Сьогодні важливий день».

Для 23-річної Катерини це перший шлюб, для Володимира — третій. Від першої дружини Олени, розлучення з якою проходило зі скандалами та взаємними звинуваченнями, у Володимира є двоє дітей.

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Другою його дружиною була Христина Горняк, яка претендує на половину будинку, в якому Остапчук зараз робить ремонт з новою жінкою.

Фото: instagram.com/poka.tya

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