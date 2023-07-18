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Шоу-бізнес

Мирно не виходить: колишня дружина Остапчука погрожує йому судом

12:45 18 липня 2023
Володимир Остапчук

Шоумен Володимир Остапчук та його колишня дружина Христина Горняк не можу поділити заміський будинок, який вони придбали у шлюбі та планували робити ремонт. Зараз Володимир вже з новою обраницею Катериною Полтавською продовжує облаштовувати помешкання. Він показав у соцмережах, яку плитку вже привезли. Катерина також опублікувала кілька сторіз з будинку. Пише, що ремонт обіцяють закінчити до грудня.

Це обурило Христину. Вона написла в інстаграмі, що особисто розробляла дизайн помешкання, обговорювала з дизайнерами кожну деталь. Вона вважає, що має право на частку будинку. Поки що колишнє подружжя не дійшло згоди щодо цього питання.

«Кажу як є, бо знаю, що мене прочитають всі, а особливо — мій колишній. Бачить Бог, я хотіла мирно і навіть готова була відійти від рівності часток, хоча всі крутили біля скроні. Але я не хочу, щоб мене дурили, брехали і крали. Я готова розмовляти і домовлятися, але не виходить, тому курс на «Золоче прованс», — написала Горняк.

Вона пропонує мирно вирішити це питання, інакше — звернеться до суду. Христина вже почала пошук адвокатів.

«Якщо в мене будуть красти моє, я не мовчатиму, як мовчала на іншу тему… Так хотілося спокійно, без сварок, але, я так розумію, одного мого бажання мало», — додала колишня Остапчука.

Це вже не вперше Христина звертається в публічному просторі до Володимира вирішити питання з поділок будинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал через виступ на вечірці з росіянами.

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