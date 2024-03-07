Почати треба з очищення: як впливає тонік на шкіру обличчя та як правильно ним користуватись

Тонік для обличчя — це рідкий засіб для догляду за шкірою, який наносять після очищення і перед зволоженням. Якісні тоніки для обличчя швидко вбираються і не залишають жирних слідів. Основна функція тонізуючих засобів для обличчя залежить від їхнього складу, пише Verywell health.

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Зволоження: деякі тоніки містять зволожувачі, які «притягують» вологу до шкіри.

Збалансування рН: тоніки допомагають відновити природний рівень pH шкіри, який може бути порушений під впливом жорстких очищувальних засобів.

Приховують пори: деякі тоніки можуть зробити пори менш помітними.

Очищення: тоніки можуть усунути будь-які залишки макіяжу, бруду або засобу для вмивання, які могли бути пропущені під час попереднього очищення.

Заспокоюють і освіжають шкіру: деякі тоніки містять інгредієнти, які заспокоюють шкіру, зменшуючи почервоніння або подразнення.

Зменшують кількість прищів: деякі тоніки призначені для зменшення жирності, яка може сприяти появі акне.

Діють як праймер: тоніки для обличчя можуть допомогти іншим засобам догляду за шкірою ефективніше проникати в шкіру.

Переваги залежать від інгредієнтів, що входять до складу тоніка, наприклад, гіалуронової кислоти для зволоження, гамамелісу для в'яжучих властивостей або саліцилової кислоти для шкіри, схильної до вугрового висипу.

Порядок нанесення засобів у процедурі догляду за шкірою має ключове значення. Це стосується і тоніка, який наносять після ретельного очищення обличчя.

Крок 1 — очищення: почніть з вмивання обличчя засобом для вмивання, підібраним відповідно до вашого типу шкіри. Злегка промокніть шкіру чистим рушником. Крок 2 — нанесення тоніка: після очищення нанесіть невелику кількість тоніка на ватний диск або нанесіть його безпосередньо на шкіру, дотримуючись інструкції до засобу. Розгладьте тонік по обличчю та шиї, рівномірно покриваючи всю поверхню. РЕКЛАМА Крок 3 — зволоження: після того, як тонік вбереться (дайте йому кілька хвилин), продовжуйте решту процедури догляду за шкірою. Зволоження за допомогою зволожуючого крему допомагає захистити шкіру від сухості, оптимальний результат досягається при нанесенні на злегка вологу шкіру, щоб утримати вологу. Крок 4 — захист від сонця: хоча деякі зволожувальні креми містять сонцезахисний фактор (SPF), рекомендується наносити на шкіру окремий сонцезахисний засіб, особливо якщо SPF вашого зволожувального крему нижчий за 30. РЕКЛАМА

Ефективна техніка нанесення тоніка полягає в тому, щоб просочити ватний диск або кульку засобом, а потім делікатно провести ним по обличчю, шиї та грудях. Для досягнення оптимального результату виконуйте цей крок одразу після вмивання і перед тим, як наносити інші засоби для догляду за шкірою.

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