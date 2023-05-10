Найкращий час, щоб перейти до щотижневого відлущування: як захистити шкіру навесні

З підвищенням температури навесні з'являються нові вимоги до режиму догляду за шкірою обличчя. Є кілька способів і порад, які допоможуть вам захистити шкіру у весняний період, зазначає видання herzindagi.

Важливо, щоб шкіра завжди залишалася зволоженою, тому потрібно підібрати зволожуючий крем відповідно до сезону. Зазвичай взимку надають перевагу більш важким, насиченим зволожуючим кремам, але навесні рекомендується перейти на щось легше. Обирайте зволожуючий крем з такими елементами, як гіалуронова кислота, та інші легкі очищувальні засоби, які не закупорюють пори і не залишають липкого сліду, що може спричинити прищі та висипання.

Весна також є ідеальним періодом для того, щоб двічі на тиждень проводити відлущування шкіри. Протягом всієї зими наша шкіра зазвичай пересихає і лущиться, проте деякі мертві клітини шкіри природним чином не втрачаються. Це може привести до утворення сухості, лущення і забитих пор. Відлущування може допомогти запобігти цьому, ця процедура є необхідною для здорової, сяючої шкіри.

Навесні також потрібно зважати на те, що сонячне світло і тепліші температури відчуваються більше. Якщо ви хочете зберегти свою шкіру здоровою і молодою, то необхідно щодня користуватися сонцезахисним кремом. Використовуйте сонцезахисний крем з SPF 30 або вище.

Використання масок для обличчя — найкращий спосіб впоратися з різними проблемами шкіри. Наприклад, глиняні маски для обличчя допоможуть вивести забруднення зі шкіри і зупинити висипання, якщо ви маєте справу з проблемами акне. І спробуйте використовувати зволожуючу маску для обличчя, якщо у вас суха шкіра.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ваша кухня, а не аптека, може містити секрет здорової та яскравої шкіри.

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