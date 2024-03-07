Вареники, а не млинці: готуємо на Масницю справжню українську страву за рецептом Євгена Клопотенка

Вже з понеділка, 11 березня, українці святкуватимуть перше весняне свято — Масницю, або ж Масляну, символом якої є млинці і… вареники. І саме вареники, а не млинці, їли наші пращури українці ще за часів Київської Русі.

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У записах 1910 року можна також знайти назву «Масляна», зокрема, так називали свято містяни, нагадує vogue.ua. Святкове меню українців у Масний тиждень складалося зі страв з набілу, тобто з молочних продуктів. Вареники (ще їх називали варені пироги) готували в кожній українській оселі, а українські козаки жартували, що на Масницю і турки вареники їдять.

Іншими святковими стравами у цей період були сирники, сирні запіканки, ліниві вареники, ряжанка, білий борщ, каші на молоці, риба та яйця. В печі запікали бабки — суфле з масла, яєць, борошна та вершків. Також пекли оладки та млинці, мачали їх у сметану. Але звичай випікання млинців з’явився в Україні лише в радянські часи, коли на всій території Радянського Союзу проводили однакові свята, а традиції етнічних народів поступово втрачалися.

Напередодні Масного тижня відомий амбасадор української кухну Євген Клопотенко оприлюднив рецепт «правильних» вареників, однак не з сиром, а з тушкованою капустою — такі теж можна подавати до столу цими днями.

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Перелік інгридієнтів:

400 г пшеничного борошна

½ ч. л. солі

½ ч. л. цукру

½ ч. л. соди

300 мл кефіру

1 ст. л. борошна для підпилу

Для начинки:

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350 г білокачанної капусти

1 велика морква

1 велика цибулина

2−3 ст. л рослинної олії

50 г вершкового масла

сіль до смаку

перець до смаку

Поради з приготування

Для смачної начинки потрібні солодка морква та соковита білокачанна капуста, тож є сенс спершу спробувати овочі на смак, а вже потім нарізати. За бажанням, ви можете додати трохи більше спецій, наприклад лавровий листок, духмяний перець чи кріп. Не забувайте помішувати овочі та слідкуйте, щоб капуста не пригоріла.

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Тісто на вереники готується на основі кефіру: однаково підійде й 1% і 2,5%-ний. Щоб тісто вдалося як слід, вийшло еластичним та однорідним, важливо дотриматися двох моментів. Ретельно вимішуйте тісто руками не менше 2−3 хв — так ви наситите його киснем. Також не забудьте залишити тісто відпочити на 10−15 хв під харчовою плівкою, щоб клейковина у складі борошна встигла активуватися.

Для приготування вареників якнайкраще підійде пароварка, однак якщо її немає, можна скористатися ситом і каструлею.

Подавати готову страву кулінар радить просто з вершковим маслом, однак ви за бажання можете скористатися також і сметаною.

Готові вареники

Нагадаємо також про рецепт поліських штурханців від Євгена Клопотенка — ця автентична страва готується з картоплі і кисломолочного сиру.

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