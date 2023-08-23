«Джерело волі та незламності духу»: над Києвом підняли унікальний Державний прапор України (відео)

У середу, 23 серпня, в День Державного прапора України у Меморіальному комплексі «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві підняли особливий прапор — на ньому залишили свої підписи українські захисники й захисниці, які б’ються за свободу й незалежність нашої держави.

Під час церемонії президент України Володимир Зеленський наголосив, що Державний прапор є не лише оберегом, а й гордістю нашої країни.

«Гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі», — зазначив він та додав: «Наш прапор — це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги».

Фото ОП

Цей прапор був на позиціях бійців Сил оборони України від Чернігова до Одеси, в бойових бригадах та підрозділах, у шпиталях, у волонтерів.

«Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він неодмінно буде поповнюватися й збагачуватися новими підписами наших воїнів», — сказав Володимир Зеленський.

В урочистій церемонії також узяли участь спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, що у День Незалежності, який українці святкуватимуть 24 серпня, масові заходи в Києві не плануються. На Крещатику, рух яким перекрили до 28-го числа, встановили підбиту техніку російських окупантів.

Фото Офісу президента

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