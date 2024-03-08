Росіяни перепоховали по-тихому: у Маріуполі виявили ще один «могильник» із десятками тіл

У Маріуполі, який навесні 2022 року окупанти взяли в облогу та нещадно бомбили, в Будинку зв’язку виявили останки понад 30 загиблих внаслідок російських бомбардувань.

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Як пише «Інформаційний спротив», про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Понад 30 людей там було, вже їх вивезли. Там справді знайшли загиблих. Деяких ідентифікували, хто був із документами у підвалі, там були найкращі люди Маріуполя, на жаль. Ми були впевнені, що майже всі великі могильники були розібрані, але навіть ми не знали про Будинок зв’язку. Напевно, тому, що всі, хто був там поряд і ховався, загинули. Не було кому розповісти про те, що там такий страшний могильник», — наголосив Андрющенко.

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Він зазначив, що росіяни швидко та тихо перепоховали вбитих, та додав: «Не всіх людей там повністю зібрали. На жаль, не можу оприлюднити те повідомлення, яке надійшло з міста від людини, яка впізнала дівчинку, яка там загинула».

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