«Ми маємо мати такий день»: Джамала зворушливо звернулася до жінок

Популярна співачка, переможниця «Євробачення» Джамала, яка скоро втретє стане матір'ю, звернулася до всіх жінок на день 8 березня. На своїй сторінці у соціальній мережі співачка поділилася роздумами з приводу того, чи варто його святкувати, і хто така жінка сьогодні.

ВІДЕО ДНЯ

«Право на навчання, право голосу, дозвіл працювати і т.д. — написала Джамала. — Все це, так показує історія, жінка мала виборювати для себе. У всьому світі це та дата, яку щорічно відзначають на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

Наші жінки військовослужбовиці, саперки-водолазки, волонтерки, медикині, правозахисниці, підприємиці, політикині, творчі, талановиті, спортивні, люблячі дружини, мами та доньки. Ми можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все.

Тому, ми маємо мати такий день, який би не тільки нагадував, а й примножував досягнення та розширював права всіх жінок світу.

РЕКЛАМА

Дуже символічно, що цей день на початку весни, у пору надій та краси. Бо якими б сильними ми не були, кожна з нас ще й красива та тендітна водночас".

Свій допис Джамала доповнила світлинами, на яких вона позує вже на останніх місяцях вагітності. Відомо, що Джамала відмовилась від проведення гендер паті — популярного заходу, на якому оголошують стать дитини. Нагадаємо, нещодавно саме таку вечірку влаштувало подружжя Євгена Кота та Наталі Татаринцевої. За словами Джамали це більше «інстаграмна історія» і вона не хоче приймати в ній участь.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, телеведуча і акторка Лілія Ребрик залишила ранкове шоу задля народження третьої дитини.

РЕКЛАМА

104

Читайте нас у Facebook