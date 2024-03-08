«Мочити киян за гроші киян»: Борислав Береза про плани інформаційної атаки на громаду столиці

Офіс президента поставив задачу своїм 6 столичним райдержадміністраціям знайти по 1 млн грн на інформаційну кампанію проти Віталія Кличка. Також на Банковій створено ситуаційну групу під керівництвом Олексія Кулеби для інформаційних атак на мера Києва та місцеве самоврядування. Таку інформацію повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

ВІДЕО ДНЯ

«Поспілкувався зі „злими язиками“. І вони мені повідомили, що Офіс президента поставив задачу своїм головам 6 райадміністрацій Києва напрягтися та десь знайти по 1 млн на кампанію проти Кличка та київських депутатів не зі „Слуги народу“. Ними будуть… оплачувати роботу свіжої парламентської ТСК „проти Києва“ та медійку, яка підсвітить „досягнення“ ТСК під керівництвом чергового „Слуги народу“, який є фігурантом кримінальної справи, що веде ДБР за ч. 2 ст. 110 КК — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади. А такий гачок мотивує „слугу“ служити Банковій без нарікань», — заявив Борислав Береза.

Завдання поставлено перед головами Оболонського, Дарницького, Подільського, Печерського, Дніпровського та Шевченківського районів.

«6 мільйонів гривень мають знайти підконтрольні президенту голови РДА з барабанів, овочерізок, ремонтів по завищеному кошторису та з інших тендерів. Тож, коли ви наступного разу побачите закупівлю овочерізок в укриття, майте на увазі, це слуги збирають кеш під свої задачі: мочити киян за гроші киян. І це маніакальне прагнення абсолютної влади, яке помножене на неймовірно високий рівень корупції в Україні, вже починає дратувати», — пише Береза.

РЕКЛАМА

Таким чином, гроші для інформкампанії проти мера Києва братимуть з самих киян, зазначив екснардеп.

Береза пише, що «злі язики» кажуть, що в ОП бажання взяти під контроль владу в Києві лише посилилося.

РЕКЛАМА

«Вони кажуть, що Офіс президента створив цілу ситуаційну групу… саме для того, щоб інформаційно атакувати Кличка та місцеве самоврядування. Якщо інформація вірна, то очолив цю групу Олексій Кулеба, колишній заступник Кличка і близький приятель… голови НАБУ Семена Кривоноса, якого лише ледачій не називав людиною ОП. До речі, Кулебу забрали на Банкову бути „смотрящім за проісходящім“ в місцевому самоврядуванні. І от нова кар'єрна сходинка», — повідомив Береза.

За його інформацією, до складу групи також увійшли співробітниця ОП Рена Назарова, колишній чиновник однієї з РДА Тимур Ткаченко, який перевіряв пляжі в Києві, а зараз працює заступником у Мінстратегпромі, та радник Офісу президента Олексій Рябикін.

РЕКЛАМА

Раніше політолог Володимир Сонюк зазначив, що попередня спроба ОП «поставити на місце» Кличка провалилася. А політична експертка Світлана Кушнір вважає, що в ОП фальсифікують справи проти Кличка та інших мерів, щоб відвернути увагу від корупційних скандалів.

147

Читайте нас у Facebook