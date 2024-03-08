«Заводить у відомство свою команду»: колишній заступник Єрмака Кирило Тимошенко тепер працює з Умєровим

Колишній заступник глави Офісу президента, екскоординатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко отримав нову посаду. Про це пише NV.

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«З 1 березня Кирило Тимошенко керує медіа-напрямком в одному з ключових міністерств — він почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова», — пише видання.

За інформацією NV, Тимошенко вже кілька тижнів працює із міністром.

«Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду», — розповів один із урядових співрозмовників виданню.

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Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили у Міністерстві оборони (МО). Зокрема, колишнього заступника Єрмака призначено на посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова.

«Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенко — медіа та комунікації, координація інформаційної політики у Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного у Силах оборони України на час дії воєнного стану», — додали у прес-службі МО.

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Нагадаємо, у травні 2019 року після обрання Володимира Зеленського президентом України 30-річний на той момент Кирило Тимошенко став наймолодшим заступником глави Адміністрації президента.

Після призначення в Офіс президента (тоді ще Адміністрацію президента. — Авт.) Тимошенко мав відповідати за інформаційну політику та службу протоколу. У цій ролі він був заступником Андрія Богдана, першого глави адміністрації Зеленського. Тоді журнал НВ писав, що Тимошенко «дружить із Богданом і вважає його найдосвідченішим держуправлінцем у ЗеКоманді».

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Коли ж Богдан пішов із ОП, Тимошенко залишився у команді вже як заступник Андрія Єрмака.

З 2020 року коло його функціональних обов'язків розширилося: Тимошенко почав відповідати в Офісі президента за регіональну політику та був ключовим координатором президентської програми «Велике будівництво».

У 2021 році він також був призначений виконавчим секретарем президії Конгресу місцевої та регіональної влади, створеної за президента України.

2022 року, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Тимошенко став одним із кураторів відновлення житла та інфраструктурних об'єктів України на звільнених територіях.

24 січня 2023 року на тлі чуток про відставку, які чиновник ОП спочатку спростовував, Тимошенко оприлюднив фото своєї заяви про звільнення. Зеленський підписав указ про його відставку напередодні, 23 січня.

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