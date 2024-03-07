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Світ

В російській Казані палає танкове командне училище (відео)

14:02 7 березня 2024
Казань

В росії знов сталася масштабна пожежа. Цього разу у Казані у танковому командному училищі. Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними Baza, на території училища горять казарми. Пожежа виникла на другому поверсі в одному з корпусів, потім вогонь перейшов на покрівлю.

Пожежі присвоїли другий ранг займання.

За даними «Медузи», спалах у вищому танковому командному училищі нібито вже локалізовано на площі в 120 кв. м.

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Постраждалих немає. Пожежники продовжують гасити казарми на Оренбурзькому тракті.

Пізніше у міноборони рф повідомили, що пожежа в училищі почалася у підсобному приміщенні. Причиною займання стала несправна електрична проводка.

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Нагадаємо, пожежі на воєнних об'єктах рф трапляються не вперше. Так, у грудні 2021 року в Новій Москві сталася пожежа на території військової частини. Тоді горіли два поверхи казарми.

На початку січня цього року пожежа була на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34.

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