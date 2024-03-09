Попри те, що відома астрологиня Анжела Перл попереджала про можливі «збої» в роботі банків та мобільних операторів, перша половина дня 9 березня пройшла без потрясінь.

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Можливо, таке стало можливим завдяки тому, що більшість українців сьогодні відганяла від себе похмурі думки та була настроєна на суцільний позитив — адже по-іншому під час війни існувати зовсім неможливо, ділиться думками сайт ТСН.

«Нинішні вихідні, 9 та 10 березня, начебто спеціально створені для відпочинку — щоправда, переважно пасивного: різкі рухи в цей час нікому на користь не підуть, а ось умиротворення та релаксація наповнять силами на довгий час», — попереджають астрологи.

Тому сьогодні не може навіть йти мови про дачу, прибирання у дворі чи що-небудь інше. Якщо хочете щастя та любові, сходіть в ювелірний чи, максимум, у подарунковий магазин — розуміння у сім'ї після цього стовідсотково налагодиться.

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Кому ж пощастить сьогодні з розумінням зі сторони чоловіків? Це представники трьох знаків зодіаку.

Телець

Тельці, які потребують допомоги, але соромляться про неї попросити, отримають її з того боку, з якого й чекати не могли. Найімовірніше, в їхньому житті з'явиться старий знайомий або друг, який легко вирішить усі їхні проблеми — навіть ті, які досі здавалися нерозв'язними. Головне для представників упертого знака — не супротивитися наданій допомозі, а приймати її з вдячністю, якщо, звичайно, вони й далі не хочуть давати раду з нею на самоті.

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Скорпіон

Скорпіонам зірки радять приготуватися до доленосної події, яка буквально переверне їхнє життя з ніг на голову — у позитивному значенні цього слова. Найімовірніше, це буде пов'язано з появою в їхньому житті людини — як нової, так і старого знайомого, яка визначатиме їхнє життя не лише на найближчу, а й на далеку перспективу. Опиратися пов'язаним із нею змінам не варто — це марно, тож треба підкоритися долі.

Риби

Рибам життя підготує приємний сюрприз — зустріч із друзями, яких вони давно не бачили та з якими, як кажуть у таких випадках, сто років не спілкувалися. Спочатку представники знака, можливо, вирішать, що не готові до такого заходу: і вигляд вони мають не дуже, і настрій у них не такий, який для нього необхідний. Але потім, подумавши, передумають, і — правильно зроблять, тому що спілкування з цими людьми принесе їм безліч приємних емоцій.



Завтра, у неділю, 10 березня, на думку астрологів, тенденції продовжаться: нікому не варто робити активних дій — на них просто не вистачить сил, оскільки цього дня, згідно з місячним календарем, більшість людей перебувають у повному «розслабоні» (практично на нулі), тому час краще присвятити відпочинку.

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Ті, кому зовсім не можна лежати на дивані без діла, варто зайнятися розумовою працею: складати плани на майбутнє. Завтра люди зможуть стратегічно мислити і чітко бачити, як цілі, так і стратегію їхнього досягнення (натяк на те, що саме завтра можна запровадити звичку читати щоранку «ФАКТИ»).

Також варто звернути увагу на ще один гороскоп й дізнатись, кому пощастить сьогодні та завтра.

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